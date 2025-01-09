Ahırda Korkutan Yangın, 85 Büyükbaş Kıl Payı Ölümden Döndü

Erzurum’un Aziziye ilçesi Kahramanlar Mahallesi’nde bir ahırda öğle saatlerinde ot makinesi çalıştığı sırada elektrik kontağından yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden ekipler, 85 büyükbaşı kurtardı.

“HASARIMIZ VARSA DA CAN KAYBIMIZ YOK”

Ahın sahiplerinden Celalettin Çelik, korku dolu anları şöyle anlattı: Yangın ot makinesi çalıştığı anda elektrik kontağından çıktı. Duvarı yıkmaya çalıştık. Bir yandan da kapıdan Allah razı olsun polisin, itfaiyenin ve AFAD'ın yardımlarıyla hayvanları tahliye etmeyi başardık. İçeride 85 büyükbaş hayvanımız vardı. Hepsini kurtardık çok şükür maddi hasarımız varsa da can kaybımız yok.

Kaynak: İHA