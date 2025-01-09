Kastamonu’da Şüpheli Ölüm, Mezarlık Ziyaretinde Gitmişti Cesedi Bulundu

Kastamonu’nun Şiringüney köyünde 42 yaşındaki Ramis Özyıldız, ormanlık alanda ölü halde bulundu. Ölüm sebebinin öğrenilmesi için Özyıldız'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Kastamonu’da Şüpheli Ölüm, Mezarlık Ziyaretinde Gitmişti Cesedi Bulundu

42 yaşındaki Ramis Özyıldız, Kastamonu’nun Araç ilçesinin Şiringüney köyünde mezarlık ziyareti için gittiği ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Kastamonu’da Şüpheli Ölüm, Mezarlık Ziyaretinde Gitmişti Cesedi Bulundu - Resim : 1

Kastamonu İl merkezinde ikamet eden Özyıldız’ın ölümü cansız bedenine ulaşan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Özyıldız'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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