Kastamonu’da Şüpheli Ölüm, Mezarlık Ziyaretinde Gitmişti Cesedi Bulundu
Kastamonu’nun Şiringüney köyünde 42 yaşındaki Ramis Özyıldız, ormanlık alanda ölü halde bulundu. Ölüm sebebinin öğrenilmesi için Özyıldız'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
42 yaşındaki Ramis Özyıldız, Kastamonu’nun Araç ilçesinin Şiringüney köyünde mezarlık ziyareti için gittiği ormanlık alanda ölü olarak bulundu.
Kastamonu İl merkezinde ikamet eden Özyıldız’ın ölümü cansız bedenine ulaşan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından Özyıldız'ın cenazesi, hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA