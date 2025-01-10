Çanakkale Boğazı'nda Korkutan Görüntüler

Marmara Denizi'ni 2020 yılında ciddi şekilde etkileyerek büyük bir çevre sorunu haline gelen müsilaj, bu yıl Çanakkale açıklarında da belirgin hale geldi. Özellikle balıkçılar başta olmak üzere birçok kesimde kaygıya neden olan bu gelişme, deniz ekosistemi üzerindeki tehditlerin yeniden gündeme taşınmasına yol açtı.

EKONOMİ SEKTÖRÜNÜ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Uzmanların uzun süredir dikkat çektiği deniz kirliliği ve bunun sonucunda oluşan müsilaj, Marmara Denizi başta olmak üzere bölgede önemli ekolojik tahribatlara neden oldu. Atık suların denize arıtılmadan bırakılması ve deniz trafiğinin yarattığı kirlilik, ekosistemi bozarak müsilajın oluşumunu tetikledi. 2020 yılında deniz tabanından yüzeye çıkan ve geniş alanlara yayılan müsilaj, hem turizm hem de balıkçılık sektörlerini olumsuz etkileyerek büyük ekonomik zararlara yol açmıştı.

Son günlerde Çanakkale Boğazı’nda tekrar görülmeye başlayan ve giderek yoğunlaşan müsilaj, bölgedeki deniz canlılarını ve ekosistemi tehdit ederken çevre sorunlarının çözümü konusunda acil adımlar atılmasının gerekliliğini bir kez daha ortaya koydu.

Kaynak: İHA