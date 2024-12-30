Nesli Tehlike Altında! Grup Halinde Ortaya Çıktılar

Ankara ve Çankırı'da yaban hayatında sevindiren görüntüler ortaya çıktı. Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşaklar grup halinde fotokapana yakalandı.

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Türkiye'nin yaban hayatı zaman zaman fotokapanlara yansırken, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşaklar, grup halinde gezerken görüntülendi.

Nesli Tehlike Altında! Grup Halinde Ortaya Çıktılar - Resim : 1

Ankara ve Çankırı'da ortaya çıkan görüntülerde, vaşakların ormanlık alanlarda yiyecek aradığı görüldü.

Nesli Tehlike Altında! Grup Halinde Ortaya Çıktılar - Resim : 2

Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşakların, grup halinde görülmesi görenleri sevindirdi.

Nesli Tehlike Altında! Grup Halinde Ortaya Çıktılar - Resim : 3

Kaynak: İHA

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