Nesli Tehlike Altında! Grup Halinde Ortaya Çıktılar
Ankara ve Çankırı'da yaban hayatında sevindiren görüntüler ortaya çıktı. Nesli tükenme tehlikesi altındaki vaşaklar grup halinde fotokapana yakalandı.
Türkiye'nin yaban hayatı zaman zaman fotokapanlara yansırken, nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşaklar, grup halinde gezerken görüntülendi.
Ankara ve Çankırı'da ortaya çıkan görüntülerde, vaşakların ormanlık alanlarda yiyecek aradığı görüldü.
Nesli tükenme tehlikesi altında olan vaşakların, grup halinde görülmesi görenleri sevindirdi.
Kaynak: İHA
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