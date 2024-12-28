Protestolara Neden Olmuştu: Denize Sıfır İnşaat Projesinde Çalışmalar Durdu

Çeşme'de yaşam savunucularının protestolarla yapımına itiraz ettikleri otel inşaatının durduğu belirtildi. Turizmle öne çıkan kentin Ilıca Mahallesi'nde vatandaşların denize girebileceği sayılı ücretsiz sahillerden birisine yapılan Noa Star isimli rezidans konut inşaatı 2 bin 283 metrekarelik arsa üzerine yapılıyordu.

Çeşme Yarımada Çevre Derneği Sözcüsü avukat Ahmet Güler konuya ilişkin "Çeşme’de deniz dahil her yer betonlaşıyor Çeşme Ilıca Mahallesi Yıldızburnu’da halkın denize girebileceği ender plajlardan biri olan eski Star-Beach koyundaki 6 katlı denizin içine rezidans konut inşaatı durakladı. Duraklamanın sebebi bilinmiyor" dedi.

Güler proje hakkında şu bilgileri paylaştı: "Çeşme Belediyesi’ne ait olan 2.283 m2 Deniz kıyısı koy arsa 2022 tarihinde 136,500 milyon lira bedelle Demirok şirketine satılmıştı. Şirket buraya denizi de doldurarak turizm tesisi hüllesi ile 6 katlı 33 daireli NOA STAR isimli konut inşaatı ve satışı başlatmıştı. Kıyı kenar kanununa göre inşaatlar kıyı kenar çizgisinden en az 50-100 metre mesafe olması gerektiği halde bu bu şirkete 1984 senesinde geçerli olan 1/1500’lük planlar üzerinden inşaat izni verilmesi protestolara neden olmuştu. Şirket koyun bir kısmını da tahrip ederek denizin içine inşaat yapmıştı" dedi.

Proje Çeşme Yarımada Çevre Derneği tarafından protesto edilmiş, ruhsatı veren çeşme eski belediye başkanı Ekrem Oran'ı kent suçu işlemekle itham etmişti.

Kaynak: Haber Merkezi