Korkutan Çevre Raporu: Bu Yıl 41 Gün Daha Fazla Yanmışız

2024 yılının verilerini analiz eden bilim insanları, iklim değişikliğinin etkilerini raporladı. Analizlere göre bu yıl dünya genelinde 41 gün daha fazla tehlikeli sıcaklık seviyesine ulaşıldı.

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Korkutan Çevre Raporu: Bu Yıl 41 Gün Daha Fazla Yanmışız

Uluslararası bilim insanlarının bir araya geldiği World Weather Attribution (WWA) ekibinin 2024 yılına dair analizleri, insan kaynaklı faaliyetlerin aşırı sıcak günlerin artışındaki belirleyici rolünü ortaya koydu. Analize göre insan faaliyetlerinin yol açtığı iklim değişikliği bu yıl dünya çapında 41 gün daha fazla tehlikeli seviyede sıcak gün yaşanmasına sebep oldu.

İklim değişikliği kaynaklı aşırı hava olayları bu yıl en az 3 bin 700 insanın hayatını kaybetmesine yol açarken, 26 hava olayını daha şiddetli hale getirdi.

Korkutan Çevre Raporu: Bu Yıl 41 Gün Daha Fazla Yanmışız - Resim : 1

Uzmanlar tüm ülkelerin 2025 ve sonrasına yönelik hazırlıklarını hızlandırması gerektiğini söylüyor. Aşırı hava koşullarıyla dolu bir geleceği önlemek için fosil yakıtlardan uzaklaşılması gerektiğini kaydeden uzmanlar, iklim değişikliğiyle mücadelenin bir an önce güçlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

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Kaynak: DHA

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