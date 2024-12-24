Resmi Gazete'de Yayımlandı: Çevreyi Kirletenler Yandı! İşte Yeni Cezalar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığın 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin 24 Aralık Salı günü sayısında yayımlandı. Çevre Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu kapsamındaki cezalara yapılacak zam oranı belli oldu. 2025 yılında çevreyi kirletenlere uygulanacak yaptırımın maddi bedeli açıklandı.

YÜZDE 43,93'LÜK YENİDEN DEĞERLENDİRME

Çevre Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu​ kapsamında uygulanacak idari para cezaları, Çevre Kanunu'na aykırılık halinde 2025 yılında kesilecek para cezaları, yeniden değerleme oranı olan yüzde 43,93 oranında artırıldı.

Kanunun (a) bendi kapsamında en düşük ceza miktarı 14.310 TL, en yüksek ceza miktarı ise 114.584 TL olarak belirlenirken, (b) bendindeki ihlallerde cezalar yüzbinlerce lirayı buluyor; en yüksek ceza 1.668.677 TL oldu.

Buna göre 2024 yılı için egzoz emisyon ölçümünü yaptırmayanlara uygulanan 9 bin 943 TL'lik ceza 2025 yılında 14 bin 310 liraya yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi