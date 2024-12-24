Bakan Fidan, Ürdünlü Mevkidaşı Safadi ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü. İki mevkidaş arasında gerçekleşen görüşmede, Suriye’deki gelişmeler ele alındı. Her iki Bakan, Şam’da yaptıkları görüşmeler konusunda bilgi paylaştı.

Kaynak: ANKA