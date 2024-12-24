Esenyurt'ta 24 Yaşındaki Gencin Sır Ölümü: Kaldırım Kenarında Başından Vurulmuş Halde Bulundu

İstanbul Esenyurt'ta 24 yaşındaki Abdullah Aydın, kaldırım kenarında başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Son Güncelleme:
Esenyurt'ta 24 Yaşındaki Gencin Sır Ölümü: Kaldırım Kenarında Başından Vurulmuş Halde Bulundu

İstanbul Esenyurt’ta Osmangazi Mahallesi Küçük Ayazma Caddesi'nde akşam saatlerinde; bir kişinin kaldırım kenarında hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis olay yerinde çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Daha sonra olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kafasından silahla vurulan şahsın 24 yaşındaki Abdullah Aydın olduğunu tespit etti. Olay yerindeki incelemelerin ardından gencin cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Esenyurt
Son Güncelleme:
Asgari Ücrette Yeni Sarsıntı! İşverenlerin 3 Talebi Belli Oldu Asgari Ücrette Yeni Sarsıntı! İşverenlerin 3 Talebi Belli Oldu
Bursa'da Turist Kafilesini Taşıyan Otobüs Alev Topuna Döndü Bursa'da Turist Kafilesini Taşıyan Otobüs Alev Topuna Döndü
Günde 1 Avuçtan Fazlası Çok Zararlıymış! Asla Ağzınıza Sürmeyin Günde 1 Avuçtan Fazlası Çok Zararlıymış! Asla Ağzınıza Sürmeyin
Hrant Dink Davası Sanığının CHP'ye Katıldığı Ortaya Çıktı: Rozeti Özgür Özel Takmış Hrant Dink Davası Sanığı CHP'de!