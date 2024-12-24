Esenyurt'ta 24 Yaşındaki Gencin Sır Ölümü: Kaldırım Kenarında Başından Vurulmuş Halde Bulundu

İstanbul Esenyurt’ta Osmangazi Mahallesi Küçük Ayazma Caddesi'nde akşam saatlerinde; bir kişinin kaldırım kenarında hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis olay yerinde çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Daha sonra olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kafasından silahla vurulan şahsın 24 yaşındaki Abdullah Aydın olduğunu tespit etti. Olay yerindeki incelemelerin ardından gencin cansız bedeni ambulansla Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Polis ekipleri olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA