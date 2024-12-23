Hrant Dink Davası Sanığının CHP'ye Katıldığı Ortaya Çıktı: Rozeti Özgür Özel Takmış

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in öldürülmesiyle ilgili davada sanık olarak yargılanan ve daha sonra beraat eden dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanı Ecevit Emir, bağımsız aday olarak girdiği Uşak'ın Eşme ilçesi Yeleğen Beldesi'nde belediye başkanı seçildi. Bu gelişmenin ardından Emir, 9 Temmuz 2024’te CHP’ye katıldı. Emir’e rozetini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

Dink cinayetine ilişkin hazırlanan iddianamede Ecevit Emir'in Ogün Samast’ı izleyen jandarma görevlilerinden olduğu iddia edilmişti. Emir'in telefon sinyal bilgileri ve kamera kayıtlarıyla cinayet anında olay yerinde olduğu ifade edilmişti. İstihbarat Şubesi görev kayıt defterinde ise Emir'in başka bir yerde görevde olduğu yazıyordu.

DOSYA HALA AYM'DE

Öte yandan Dink ailesinin avukatları beraat kararına itiraz etti. BirGün’e konuşan Dink ailesinin avukatı Hülya Deveci, “Yargıtay Ecevit Emir’in de aralarında yer aldığı beraat kararlarını onadı. Ancak biz dosyayı tüm beraat edenler yönünden Anayasa Mahkemesi’ne götürdük. Dosya hâlâ AYM’de ve henüz görüşülmedi” dedi.

EREN ERDEM'DEN TEPKİ GELDİ

Eski CHP Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, ise Emir'in CHP'ye katılmasına şöyle tepki gösterdi:

"HRANT DİNK suikastinin faillerinden biri olduğu bilinen bir ismi partiye getirmek öyle mi? Yargı BERAAT kararı vermiş olsa dahi, bu cinayetle ilgili halen yüksek şüphelerin muhatabı olan bir ismi neden partiye getirdiniz?

ÜSTELİK PARTİNİN EVLATLARINI SİZİ ELEŞTİRDİ DİYE PARTİDEN ATARKEN! Yahu Hrant Dink’in hiç mi hatırı yok! Akşama kadar NORMALLEŞME adı verdiğiniz Saraya teslimiyet projesini eleştirdiği için insanları partiden atıp; Hrant Dink suikasti ile anılan bir ismi PARTİYE GETİRİP ROZET TAKMAK!

Ben artık başka söz bulamıyorum…"

Kaynak: BirGün