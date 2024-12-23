Kandilli Rasathanesi Duyurdu; Malatya'da Deprem

Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Kandilli Rasathanesi Duyurdu; Malatya'da Deprem

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Malatya’nın Akçadağ​ ilçesinde saat 21.39’da 3.2 büyüklüğünde deprem​ meydana geldi.

Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

Kaynak: Haber Merkezi

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