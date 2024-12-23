Kandilli Rasathanesi Duyurdu; Malatya'da Deprem
Kandilli Rasathanesi, Malatya'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre; Malatya’nın Akçadağ ilçesinde saat 21.39’da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) December 23, 2024
ORTAKOY-AKCADAG (MALATYA) https://t.co/10zku2P6wJ
23.12.2024, 21:39:18 TSİ
Büyüklük: 3.2
Derinlik: 5.0 km#Kandilli
Kaynak: Haber Merkezi
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