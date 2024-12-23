Eyüpsultan'da Panik Dolu Anlar... Gecekonduda Şiddetli Patlama

İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir gecekonduda patlama meydana geldi. Olayda bir kişi yaralanırken, ekipler patlamanın sebebini belirlemek için çalışma başlattı. Öte yandan evin yan cephe duvarı yıkıldı.

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Eyüpsultan'da Panik Dolu Anlar... Gecekonduda Şiddetli Patlama

İstanbul Eyüpsultan’da Çırçır Mahallesi Başak Sokak'ta bulunan bir gecekonduda saat 18.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

BİR KİŞİ YARALANDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gecekonduda yaşayan ve patlamada yaralanan B.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri sokakta güvenlik önlemi alırken, gecekondunun doğal gazı kesildi. Patlamanın etkisiyle gecekondunun yan cephe duvarı ise bahçe kısmına doğru yıkıldı. Paniğe neden olan patlamanın sebebi ekipler tarafından araştırılıyor.

Kaynak: İHA

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