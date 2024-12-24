Ankara'da Dehşet Dolu Anlar: Kafeye Kurşun Yağdırıp Kaçtılar

Ankara'nın Mamak ilçesi Bucak Caddesi üzerinde meydana gelen olayda; 2 şahıs araçla önüne geldikleri kafeye kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan kafe müşterileri ve çalışanları yere yattı.

KAFE SAHİBİNİN OĞLU VURULDU

Rastgele ateş eden şüpheliler kafe sahibinin aracını da taradılar. Silah seslerini duyan kafe sahibinin oğlu kafeye doğru koştuğu esnada açılan ateş sonucu bacağından yaralandı. Şüpheliler geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahalesini yaparak ambulansla hastaneye sevk etti. Polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA