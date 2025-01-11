Apartman Apartman Gezen Ayakkabı Hırsızı Yakalandı

İzmir’in Buca ve Menderes ilçelerinde bir şüphelinin elinde valizle apartmanlara girip, beğendiği ayakkabıları çalarak başka illerde sattığı tespit edildi. Şüphelinin tekrar İzmir’e geleceğini belirleyen polis ekipleri şahsı otobüs içinde gözaltına aldı.

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İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ekipleri, 5 Ocak günüm Buca ve Menderes ilçelerinde apartmanlara girerek ayakkabıları çalan ve elindeki valize dolduran şüpheliyi, güvenlik kameraları aracılığıyla belirledi.

Apartman Apartman Gezen Ayakkabı Hırsızı Yakalandı - Resim : 1

TEKRAR HIRSIZLIK İÇİN GELİRKEN YAKALANDI

Adının A.Ç. olduğu tespit edilen kişinin İzmir’den ayrıldığını, 9 Ocak günü ise yine hırsızlık amacı ile tekrar kente geleceğini tespit eden polis, şüpheliyi şehirlerarası otobüs içerisinde il girişinde yakaladı.

Apartman Apartman Gezen Ayakkabı Hırsızı Yakalandı - Resim : 2

TUTUKLANDI

Özellikle kapıları açık bırakılan ya da kilit sistemi bozuk olan apartmanlara girerek, kapı önüne bırakılan değerli ayakkabıları çalan, bu ayakkabıları başka il ve ilçelerde kurulan ikinci el eşya pazarlarında sattığı anlaşılan A.Ç., ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan hırsız, cezaevine gönderildi.

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Kaynak: İHA

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