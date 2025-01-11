Apartman Apartman Gezen Ayakkabı Hırsızı Yakalandı

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ile Suç Analiz Merkezi (SAM) Büro Amirliği ekipleri, 5 Ocak günüm Buca ve Menderes ilçelerinde apartmanlara girerek ayakkabıları çalan ve elindeki valize dolduran şüpheliyi, güvenlik kameraları aracılığıyla belirledi.

TEKRAR HIRSIZLIK İÇİN GELİRKEN YAKALANDI

Adının A.Ç. olduğu tespit edilen kişinin İzmir’den ayrıldığını, 9 Ocak günü ise yine hırsızlık amacı ile tekrar kente geleceğini tespit eden polis, şüpheliyi şehirlerarası otobüs içerisinde il girişinde yakaladı.

TUTUKLANDI

Özellikle kapıları açık bırakılan ya da kilit sistemi bozuk olan apartmanlara girerek, kapı önüne bırakılan değerli ayakkabıları çalan, bu ayakkabıları başka il ve ilçelerde kurulan ikinci el eşya pazarlarında sattığı anlaşılan A.Ç., ekipler tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan hırsız, cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA