Güngören'de Akılalmaz Hırsızlık 500 Kilogram Kablo Çaldılar

İstanbul’un Güngören ilçesinde şantiye çalışanı kıyafeti giyen bir grup hırsız, inşaata girerek 500 kilogram kablo çaldı. İnşaatta çalışan bir başka kişi hırsızlara baskın yaparken, şüphelilerin kaçtığı anlar anbean kameralara yansıdı.

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İstanbul’un Güngören ilçesinde yaşanan ilginç bir hırsızlık olayı yaşandı. Tozkoparan Mahallesi’ndeki bir inşaat alanında, şantiye çalışanı kılığına bürünmüş 6 kişi, 500 kilogram kabloyu çalarak kayıplara karıştı. Olay anında bir inşaat çalışanı, hırsızları fark edip müdahalede bulundu. Ancak paniğe kapılan şüpheliler, çaldıkları kabloları hızla araca yükleyip olay yerinden uzaklaştı.

Dün gece meydana gelen bu olay, çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şantiye kıyafetleri giymiş hırsızların kabloları çaldıkları anlar açıkça görülüyor. İnşaat çalışanının müdahalesine rağmen, hırsızların planlarını hızla uygulayıp kaçmaları dikkat çekti.

Kaynak: İHA

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