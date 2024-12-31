Tarihi Soygun Dünya Gündeminde... 12,5 Milyon Dolarlık Mücevher ve Tasarım Çanta Buhar Oldu

İngiltere, ülke tarihindeki en büyük ev soygunlardan birini konuşuyor. Üç hafta önce meydana gelen olayda; 12,5 milyon dolarlık mücevher ve Hermes marka çanta çalındı. Hırsız henüz yakalanamazken, eve girdiğinde silahlı olduğu öğrenildi.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Tarihi Soygun Dünya Gündeminde... 12,5 Milyon Dolarlık Mücevher ve Tasarım Çanta Buhar Oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da şimdiye kadar yaşanan en büyük soygunlardan biri meydana geldi. Kentin kuzeyinde 10 milyon sterlinden (12,5 milyon dolar) fazla değerde mücevher, 150 bin sterlin değerinde Hermes Crocodile Kelly el çantası ve 15 bin sterlin nakit para çalındı.

Londra polisi, başkentin en elit bölgelerinden Avenue Road'daki eve 7 Aralık günü pencereden girildiğini ve ev sakinlerinin binada olmadığını bildirdi. Polis, hırsızın koyu renk kapüşonlu bir tişört giyip yüzünü kapattığını, beyzbol şapkası giyen 30’lu yaşlarında beyaz bir adam olduğunu aktardı.

Tarihi Soygun Dünya Gündeminde... 12,5 Milyon Dolarlık Mücevher ve Tasarım Çanta Buhar Oldu - Resim : 1

MÜCEVHERLER ÖZEL ÜRETİM

Çalınan mücevherler arasında dört elmas yüzük, bir akuamarin yüzük, bir kolye ve bir bilezik bulunduğu öğrenildi. Mücevherlerin özel üretim olduğu için kolay tanınabilir olduğu, bu nedenle bu durumun hırsızı yakalamaya yardımcı olacağı düşünülüyor.

Polis, kamuoyuna yaptığı bilgilendirmede, "Şüphelinin bilinmeyen silahlı olarak mülke girdiği ve kurbanların evinin kutsallığını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bu tartışmasız bir suçtur" dedi.

İstanbul'da Milyonluk Hırsızlık! Kulüp Başkanının Yüksek Korumalı Villasını Soydularİstanbul'da Milyonluk Hırsızlık! Kulüp Başkanının Yüksek Korumalı Villasını SoydularGüncel
Bir Garip Hırsızlık Hikayesi: Sarhoş Adam Banka Soyarken TikTok'ta Yayın AçtıBir Garip Hırsızlık Hikayesi: Sarhoş Adam Banka Soyarken TikTok'ta Yayın AçtıDünya

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
İngiltere Londra Hırsızlık
Tümgeneralliğe Yükseltilmişti... Suriye'nin Yeni Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra Oldu Suriye'nin Yeni Savunma Bakanı Belli Oldu
Şakir Paşa Dizisinin Bilinmeyen Hikayesi! Bu Ayrıntıyı Kimse Bilmiyor, Yıllar Sonra Ortaya Çıktı Şakir Paşa Dizisinin Bilinmeyen Hikayesi! Bu Ayrıntıyı Kimse Bilmiyor, Yıllar Sonra Ortaya Çıktı
Bugüne Kadar Ölümcül Kazaya Karışmamış Uçaklar Ortaya Çıktı: İşte En Güvenli Uçaklar Ölümcül Kazaları Olmadı! İşte En Güvenli Uçaklar
Felaketi Anlattılar: Uçak Kazalarından Kurtulanların Mucizevi Öyküleri Uçak Kazalarından Kurtulanların Mucizevi Öyküleri