Tarihi Soygun Dünya Gündeminde... 12,5 Milyon Dolarlık Mücevher ve Tasarım Çanta Buhar Oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da şimdiye kadar yaşanan en büyük soygunlardan biri meydana geldi. Kentin kuzeyinde 10 milyon sterlinden (12,5 milyon dolar) fazla değerde mücevher, 150 bin sterlin değerinde Hermes Crocodile Kelly el çantası ve 15 bin sterlin nakit para çalındı.

Londra polisi, başkentin en elit bölgelerinden Avenue Road'daki eve 7 Aralık günü pencereden girildiğini ve ev sakinlerinin binada olmadığını bildirdi. Polis, hırsızın koyu renk kapüşonlu bir tişört giyip yüzünü kapattığını, beyzbol şapkası giyen 30’lu yaşlarında beyaz bir adam olduğunu aktardı.

MÜCEVHERLER ÖZEL ÜRETİM

Çalınan mücevherler arasında dört elmas yüzük, bir akuamarin yüzük, bir kolye ve bir bilezik bulunduğu öğrenildi. Mücevherlerin özel üretim olduğu için kolay tanınabilir olduğu, bu nedenle bu durumun hırsızı yakalamaya yardımcı olacağı düşünülüyor.

Polis, kamuoyuna yaptığı bilgilendirmede, "Şüphelinin bilinmeyen silahlı olarak mülke girdiği ve kurbanların evinin kutsallığını ihlal ettiği tespit edilmiştir. Bu tartışmasız bir suçtur" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi