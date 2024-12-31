İstanbul'da Milyonluk Hırsızlık! Kulüp Başkanının Yüksek Korumalı Villasını Soydular

Son dönemde hırsızlık vakalarında artış görülürken, Bodrumspor Başkanı ve iş insanı Fikret Öztürk de soygun kurbanı oldu. Hırsızlar, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde etrafı duvar ve dikenli tellerle çevrili güvenlikli villaların bulunduğu siteye dikenli telleri keserek girdi. Yüzlerini gizleyen hırsızlar, Fikret Öztürk’ün evindeki kasayı alıp kaçtı.

Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, kasanın içinde Öztürk’ün eşine ait 1 milyon TL değerinde ziynet eşyası, 10 bin dolar ve 2 bin euro bulunuyordu.

4 KİŞİ OLDUKLARI ÖĞRENİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan soruşturmada, hırsızların siteye girdikleri nokta belirlendi. 4 kişi oldukları anlaşılan hırsızların yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Habertürk