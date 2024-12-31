Kuyumcuyu Soymak İçin Geldi Ama Bir Şeyi Hesaba Katmadı

Isparta’da bir şahıs, taşla kuyumcu camını kırarak soygun yapmak istedi ancak camın kırılmaması üzerine olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Sabah durumu fark eden iş yeri sahibi polise haber verirken, ekipler kimlik tespiti ve yakalama çalışmaları başlattı.

Kuyumcuyu Soymak İçin Geldi Ama Bir Şeyi Hesaba Katmadı

Olay, gece saatlerinde Pirimehmet Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, Erkan K.'ye ait kuyumcu dükkanının camını taşla kırmaya çalıştı. Camın dayanıklı olması nedeniyle kırılmaması üzerine şahıs, soygun girişimini gerçekleştiremeden olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

Sabah iş yerine gelen işletme sahibi Erkan K., olayın izlerini fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, olay yerinde detaylı incelemelerde bulunarak şahsın kimliğinin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İHA

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