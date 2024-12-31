Orhan Kemal'in Fatih'teki Evi Satışa Sunuldu, Fiyatını Duyanlar Şoke Oldu

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Orhan Kemal’in, 1954-1966 yılları arasında İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Cibali semtinde kiracı olarak oturduğu 2 katlı ev, mülk sahibi tarafından satışa çıkarıldı. Evin dışına satılık afişleri asıldı. Orhan Kemal’in, bu evde yaklaşık 35 eserini kaleme aldığı biliniyor.

BEDELİ 10 MİLYON LİRA

Evin satış fiyatı, üç ay önce 10 milyon lira olarak belirlenmişti. Bu süreçte, evle ilgilenen alıcılar İstanbul’un yanı sıra Ankara ve Antalya gibi farklı şehirlerden de çıktı. Orhan Kemal’in oğlu Işık Öğütçü’nün de doğduğu ev olan bu 2 katlı yapı, edebiyatseverler ve koleksiyoncular için tarihi ve kültürel bir değer taşıyor.

'BU EVDE DÜNYAYA GELDİM'

Orhan Kemal'in oğlu olan Işık Öğütçü "Orhan Kemal'in dördüncü çocuğuyum. Bugünlerde çok gündemde olan Cibali'deki evde ben dünyaya geldim. Zaten 1954-1966 arasında bir 12 yıllık yaşanmışlık orada söz konusu. Ben de ilkokul 2'ye kadar oradaydım. Babamın 35'e yakın eseri orada yazıldı. Ayrıca; 'Suçlu', 'Sokakların Çocuğu', 'Müfettişler Müfettişi', 'Üçkağıtçı', 'Evlerden Biri', 'Bir Filiz Vardı' gibi kitapları o semtten söz eder. Çok önemli bir semttir Cibali. Bizim 12 yıllık yaşam sürecimizde tatlı acı anılar var. Daha sonra oradan taşındık. Babam 1951'de Adana'dan İstanbul'a göç edip ölümüne kadar tam 5 tane yer değiştirdi. En uzun kaldığı Cibali'deki yer. 2000 yılında ben şu anda bulunduğumuz Cihangir'deki müzesini açtım" dedi.

'KÜTÜPHANE YA DA ATÖLYE OLABİLİR'

Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü "Şu var en yüksek makam Cumhurbaşkanlığı, Kültür Bakanlığı veya hatta başka bir bakanlık Ticaret Bakanlığı da olur, bu işe el atabilir. Orasını yani yine bir Orhan Kemal evi olabilir; belki Orhan Kemal'in resimlerinden oluşan çünkü o evde çekilen fotoğraflar var. Fotoğraflar dışarıya konularak güzel bir süsleme yapılabilir. Çocuklara atfedilen edilen bir kütüphane, bir atölye olabilir" diye konuştu.

Öğütçü şöyle devam etti:

"Fatih Belediyesi sağ olsun, binanın biraz bakımını yaptı, boyasını yaptı. Binanın üstüne de ben bilgileri verdim 'Orhan Kemal burada oturmuştur' diye bir tabela da koydular ve o süreçte hem başkana teşekkür ziyaretinde bulunduğumda 'Evi bir kültür mirası olarak alabilirler mi? Fatih Belediyesi bu şekilde değerlendirebilir mi?' diye söyledim. Onlar da 'Bir araştıralım' dediler fakat oradan da yine bir şey çıkmadı. Şu son süreçte de çeşitli makamlarla hep görüştüm. İBB ile de görüştüm, Valilik makamı, Fatih Belediyesiyle hep görüştüm. Bugün geldiğimiz noktada ben de basından öğrendim. İlanlar var; evi satışa çıkarmışlar, çok şaşırdım."

'BAKANLIK DEVREYE GİREBİLİR'

"Cibali Tütün Fabrikasının mesai borusunun öttüğünü duyan insanlardan birisiyim. Fabrikaya çalışmaya giden işçilerin bizim evin önünden geçtiklerini biliyorum. Babam da çok etkilenmiştir" diyen Işık Öğütçü sözlerini şöyle noktaladı:

"Abidin Dino'ya da böyle bir mektupta söz etmiştir. 'Benim sıkıntım var. Ekonomik olarak dar boğazdayım. Geçinemiyorum; ama şu benim önümden geçen işçiler, bu kadar soğukta çoluk çocukla birlikte işe gidiyorlar. Onlar çok daha fazla hak ediyorlar konuşulmayı, yazılmayı' diyerek kendi acısını, kendi sıkıntısını bile arka plana atıyor. Bunlara tanıklık etmiş ve o semt gerçek anlamda önemli bir konumda. Hiç Kültür Bakanlığı devreye girmedi. Belki Kültür Bakanlığı'nın devreye girmesi lazım. Belki en büyük makam olarak Cumhurbaşkanlığı da Cumhurbaşkanlığı'nın belki bir kültür dairesi, bir miras dairesi vardır bu tür eski eserlere bakan bir daire vardır. O daire bu evi kamulaştıracak.

Söylenen o rakamlar çok yüksek bir rakam. Sadece o evin alınmasıyla bitmeyecek iş. Bir de onun tamiratı var, geleceğe taşınması var. Şu var en yüksek makam Cumhurbaşkanlığı, Kültür Bakanlığı veya hatta başka bir bakanlık Ticaret Bakanlığı da olur, bu işe el atabilir. Orasını yani yine bir Orhan Kemal evi olabilir; belki Orhan Kemal'in resimlerinden oluşan çünkü o evde çekilen fotoğraflar var. Fotoğraflar dışarıya konularak güzel bir süsleme yapılabilir. Çocuklara atfedilen edilen bir kütüphane, bir atölye olabilir. Mesela orada müzik öğrenirler, resim öğrenirler, güzel yazı öğrenirler, matematik çalışırlar. Geleceğin belki müzisyenlerini, ressamlarını, bilim insanlarını orada yetiştirme şansına sahip olur. Onlar da diyecek ki 'Orhan Kemal evinden yetiştik' yani bunu düşünmek bile müthiş bir keyif. Ne olacak ben de merakla bekliyorum."

Kaynak: DHA