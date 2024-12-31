Ahmet Nesin Hakkında Yakalama Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medyadan paylaştığı videoda hakaret içerikli ifadeler kullandığı iddiasıyla Ahmet Nesin hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

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Ahmet Nesin Hakkında Yakalama Kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, yazar Aziz Nesin'in oğlu Ahmet Nesin hakkında sosyal medyada yayınladığı videoda Cumhurbaşkanına hakaret ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI

Hakkında gözaltı kararı verilen Nesin'in yurt dışında olduğu tespit edildi. 2016 yılında yurt dışına çıktığı tespit edilen Ahmet Nesin hakkında yakalama kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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