Tümgeneralliğe Yükseltilmişti... Suriye'nin Yeni Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra Oldu

Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre, 8 Aralık'ta Beşar Esad yönetimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, geçici hükümetin Savunma Bakanlığı'na Murhef Ebu Kasra'nın görevlendirildiğini duyurdu.

Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünde de daha önce önemli görevlerde bulunan Ebu Kasra'nın, 8 Aralık'ta Baas rejimini deviren saldırıları planlayan en üst düzey komutanlardan biri olduğu belirtiliyor.

Askeri Operasyonlar Komutanlığı 29 Aralık'ta Ebu Kasra'nın rütbesini Tümgeneral'e yükseltmişti.

Kaynak: AA