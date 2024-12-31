Tümgeneralliğe Yükseltilmişti... Suriye'nin Yeni Savunma Bakanı Murhef Ebu Kasra Oldu
Suriye'de yeni hükümetin Savunma Bakanlığı koltuğuna Ebu Kasra atandı. Ebu Kasra 29 Aralık'ta tümgeneral yapılmıştı.
Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) haberine göre, 8 Aralık'ta Beşar Esad yönetimini deviren Askeri Operasyonlar Komutanlığı, geçici hükümetin Savunma Bakanlığı'na Murhef Ebu Kasra'nın görevlendirildiğini duyurdu.
Heyet Tahrir Şam (HTŞ) örgütünde de daha önce önemli görevlerde bulunan Ebu Kasra'nın, 8 Aralık'ta Baas rejimini deviren saldırıları planlayan en üst düzey komutanlardan biri olduğu belirtiliyor.
Askeri Operasyonlar Komutanlığı 29 Aralık'ta Ebu Kasra'nın rütbesini Tümgeneral'e yükseltmişti.
Kaynak: AA