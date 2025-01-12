Gümrük Kapısında Yakalandı, Üstünden Binlercesi Çıktı

Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule gümrük sahası yolcu giriş salonuna gelen bir kadın, pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından gümrük muhafaza kontrol noktasına geldi.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yürüyüş ve davranışından şüphelendikleri kadının üstünü aramaya karar verdi.

ÜZERİNDEN BİNLERCE İLAÇ ÇIKTI

Yapılan aramada şüphelinin 5 bin 148 adet ilacı vücudunun her tarafına sardığı gözlemlendi. Detaylı X-ray tarama ve metal dedektör taramasından geçirilen kadında, ilaçların özel yapılan bir kıyafetin tüm ceplerine yerleştirildiği, üzerinin de tekrar kumaşla dikildiği belirlendi.

Şüpheli hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA