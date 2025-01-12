Gümrük Kapısında Yakalandı, Üstünden Binlercesi Çıktı

Kapıkule sınır kapısından Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan bir kadın, beline sardığı 5 bin 148 adet ilaçla yakalandı. Yapılan detaylı aramada ilaçların özel olarak hazırlanan bir kıyafete yerleştirildiği belirlendi.

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Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule gümrük sahası yolcu giriş salonuna gelen bir kadın, pasaport işlemlerinin tamamlanmasının ardından gümrük muhafaza kontrol noktasına geldi.

Gümrük Kapısında Yakalandı, Üstünden Binlercesi Çıktı - Resim : 1

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, yürüyüş ve davranışından şüphelendikleri kadının üstünü aramaya karar verdi.

Gümrük Kapısında Yakalandı, Üstünden Binlercesi Çıktı - Resim : 2

ÜZERİNDEN BİNLERCE İLAÇ ÇIKTI

Yapılan aramada şüphelinin 5 bin 148 adet ilacı vücudunun her tarafına sardığı gözlemlendi. Detaylı X-ray tarama ve metal dedektör taramasından geçirilen kadında, ilaçların özel yapılan bir kıyafetin tüm ceplerine yerleştirildiği, üzerinin de tekrar kumaşla dikildiği belirlendi.

Gümrük Kapısında Yakalandı, Üstünden Binlercesi Çıktı - Resim : 3

Şüpheli hakkında Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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Edirne İlaç
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