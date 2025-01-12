Bursa'da 750 Yıllık Safkan Danalar Canice Katledildi

Bursa'nın Gürsu ilçesi Katırlı dağlarında boz ırk olarak bilinen yüzde 98 yerli ırk danalar dağda doğup burada yabani gibi büyüyor. 750 yıldır doğal yaşama uyumlu hayvanlar dağlarda gezerken, Osmangazi ilçesine bağlı Seç köyüne ait meralara girdi.

Hayvanların meraya girdiğini gören bir grup korunan hayvanlara tüfekle ateş açtı. Bazı hayvanlar ölürken bir kısmı da silah sesinden korkup kayıplara karıştı.

Hayvanlarını bulmak için yola çıkan Dışkaya Köyü Muhtarı Gürol Şişek, bir hayvanı vurulmuş halde diğerini ise dağda yabani hayvanlar tarafından parçalanmış şekilde buldu. Kaybolan hayvanların bulunması için jandarma ekiplerine ihbarda bulunan muhtar, yeğeni ile dağ bayır gezerken, bulduğu kovanları ve öldürülen hayvanları ekiplere bildirdi.

Savcılığa şikayette bulunan Şişek, "Geçen sene de 4 hayvanımızı vurdular, sineye çektik. Bu sene de 10 hayvanımızı telef ettiler. Biz adalete güveniyoruz" dedi.

Dağ bayır iz süren muhtar Gürol Şişek şöyle konuştu:

"Bu hayvanlar ile bu dağın Yörük hayatına devam ediyoruz. Köyümüzün tarihçesine baktığımız zaman 750 senenin üzerinde bir geçmişimiz var ve Yörükçülüğü devam ettiriyoruz. Üreticiyiz, devlet tarafından gen projesi içine alınmış bir ırk.

'GEÇEN SENE DE ÖLDÜRÜLDÜ'

Komşu köyümüz olan Seç köyün arazilerine zaman içinde bazı ineklerimiz gidiyor. Gitmesini istemiyoruz ve elimizden geleni yapıyoruz gitmemesi için çabalıyoruz ama bazen çabalarımız da yetersiz kalıyor. Bilmediğimiz kişiler tarafından hayvanlarımız öldürülüyor. Geçen sene de 4 tane öldürüldü.

4 YARALI VAR

Geçen sene bu olaylar olduğu zaman sineye çektik ama bu sene yine 10 tane hayvanımız kayıp. 1 tanesini resmi olarak kestirdik, 4 tane şu an yaralımız var. 1 tanesinin ise az önce ölüsünü ve kemiklerini bulduk.

10'U KAYIP

750 senelik soydan gelen bir hayvanlar bunlar. Gen projesi içinde. Türkiye genelinde yüzde 98 ırkı karışmamış ve Türk malı. Bu malı biz üretmeye çalışıyoruz ama maalesef çok zor durumlar ile baş başa kalabiliyoruz. Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunduk. İnşallah devletimiz en kısa zamanda yapan kişilere ulaşmaya çalışıp bulacak. 200'e yakın hayvanım var 10 tanesinin kayıp olduğunu biliyoruz."

Kaynak: İHA