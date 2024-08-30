İzmir'de Kedi ve Köpekler Zehirlenerek Öldürüldü! Soruşturma Başlatıldı

Sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açmak isteyen iktidar, 17 maddelik "Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni yasalaştırdı. Her kesimden gelen tepkilere rağmen Meclis'te kabul edilen "katliam yasası", Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte hayvanlara yönelik nefret ve şiddet de katlandı.

Türkiye'nin birçok ilinde, bazısı belediyelerce yapılan hayvan katliamları devam ediyor. İzmir'in Seferihisar ilçesi Sığacık Mahallesi 139/3 Sokak civarında dün saat 17.00 sıralarında vatandaşlar, acı çeken ve ölen hayvanları olduğunu görüp, yetkililere durumu bildirdi. Seferihisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, Seferihisar İlçe Tarım Müdürlüğü, Seferihisar Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi barınak ekipleri bölgeye gelerek inceleme başlattı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ekipler, 5 köpek ve 6 kedinin zehirlenerek öldürüldüğünü tespit ederken, 2 köpek ise tedaviye aldı. ANDA Arama Kurtarma ile Hayvan Arama Kurtarma Derneği ekipleri de bölgeye geldi. Saat 23.30 itibarıyla alan taramasına başlayan ekipler, bölgede zehirlenen başka hayvan olup olmadığını araştırıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Seferihisar Belediyesi'nden yapılan açıklamada zehirlenmelerin tüm yönleriyle araştırıldığı ve sorumluların tespit edilmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.