Direksiyon Başında Fenalaşıp Kaza Yaptı! Hayati Tehlikesi Sürüyor

Bilecik'te seyir halinde aracın sürücüsü direksiyon başında fenalaştı. Kontrolden çıkan otomobil orta refüje çıktı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, inceleme başlatıldı.

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Direksiyon Başında Fenalaşıp Kaza Yaptı! Hayati Tehlikesi Sürüyor

Eskişehir-Bilecik karayolunda seyir halindeki kamyon sürücü Şaban Ö. Bilecik direksiyon başında fenalaştı. Kontrolden çıkan kamyon orta refüje çıkarak durabildi.

Kaza yerine 112 Acil Servis ekipleri bilinci kapalı bir şekilde olan sürücü Şaban Ö.'ye yaptıkları ilk müdahalenin ardında Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şahsın hayati tehlikesi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA

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