Çöken Dağın Altından Gizli ‘Şifa’ Çıktı, Yaz Kış 27 Derece

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'nin yer altındaki benzeri Kaklık Mağarası, bu yıl da yoğun ilgi gördü.

'Yer altındaki gizli Pamukkale' olarak bilinen mağaradan çıkan kükürtlü ve yoğun karbonatlı jeotermal sular, cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılıyor.

134 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Havuzlar, basamaklar halinde üst üste oluşan Kaklık Mağarası damla taşı, sarkıtlar ve dikitlerle süslü yapısıyla da dikkat çekiyor.

Malı Dağı'nın kalsiyum karbonat bileşiminde traverten kayaçları içinde oluşan, tavanının çökmesiyle açığa çıkan gizli mağarayı 2024 yılında 134 bin kişi ziyaret etti.

“YAZ KIŞ SUYUN SICAKLIĞI 27 DERECE”

2,5 milyon yıl önce çökme sonucu oluşan Kaklık Mağarası'na ilişkin konuşan Honaz Belediye Başkanı Yüksel Kepenek, şunları söyledi:

Kükürtlü suyun traverten oluşturmasıyla, Pamukkale'nin benzeriyle dünyada eşi benzeri olmayan manzara ortaya çıkıyor. Burası özel bir alan. Her yıl ziyaretçi sayısı artıyor. Bu mağara bilinmeyen bir yerdi. Deri hastalıklarına iyi geldiğini biliniyor. Yaz kış mağara içindeki suyun sıcaklığı 26-27 derece arasında değişiyor. Burası ziyaret edilmesi gereken turizm destinasyonlarından bir tanesi.

Kaynak: DHA