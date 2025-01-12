TBB'den, İmamoğlu'nun İptal Edilen Şam Ziyareti Açıklaması, 6 Saat Detayı Dikkat Çekti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı Türkiye Belediyeler Birliği’nden (TBB), Suriye’nin başkenti Şam’a yapılacak ziyaretin iptaline ilişkin açıklama geldi.

TBB’den yapılan yazılı açıklamada, uluslararası iş birliği ve bölgesel istikrara katkı sağlama misyonunun sürdürüleceği belirtilerek, "TBB, bölgedeki uzun süreli çatışmaların yerel yönetimler üzerindeki yıkıcı etkilerini gidermek, yeniden yapılanma sürecine katkı sunmak ve Türkiye’nin yerel yönetim tecrübesini bölgesel istikrara hizmet edecek şekilde paylaşmak amacıyla Suriye’ye, yönetici ve uzmanlardan oluşan bir heyet ziyareti planlamıştır. Bu ziyaretle, yerel yönetimler arasında iş birliği kanallarının açılması, ihtiyaçların yerinde tespiti, Türkiye-Suriye belediyeleri arasında geçmişte örnekleri olan kardeş şehir ilişkilerinin yeniden tesisi ve yeni kardeş şehir ilişkileri kurulması gibi önemli hedeflere ulaşılması amaçlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

'ONAYDAN 6 SAAT SONRA İPTAL'

Ziyaretin iptal edilmesine ilişkin ise, "Bu kapsamda TBB, gerekli tüm hazırlıkları tamamlayarak Dışişleri Bakanlığımıza da resmi yazışmalarla bilgi vermiş ve Suriyeli makamlarla alınan randevular doğrultusunda ziyaret planını oluşturmuştur. Ancak, Suriyeli makamların onayladıkları randevuları 6 saat sonra iptal etmesi üzerine maalesef ziyaret hayata geçirilememiştir” denildi.

Geliştirme hedeflerinin sekteye uğradığının belirtildiği açıklamada, “Oysa planlanan ziyaret, Türkiye’nin bölgesel istikrarı sağlamadaki öncü rolünü yerel düzeyde tamamlayıcı bir diplomasiyle destekleyecekti" ifadelerine yer verildi.

'HALKIMIZIN TAKDİRİ'

Açıklamanın devamında şunlar ise şu ifadeler kullanıldı:

"Çeşitli ülkelerin Suriyeli makamlarla temas kurarak bölge üzerinde etkin olmaya çalıştığı bir dönemde TBB’nin bu girişiminin amacının, Türkiye’nin etkinliğini artırmaya katkı olduğunun altını çizmek isteriz. TBB olarak, ulusal menfaatlerimiz ve yerel yönetimlerimizin güçlenmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz. Yerel diplomasiyle bölgesel ve küresel barışa katkı sağlama misyonumuzdan ödün vermeden, devletimizin yanında ve ulusal çıkarlarımıza uygun şekilde hareket etmeyi sürdüreceğiz. Bu sürecin taşıdığı önemi ve hassasiyeti halkımızın takdirine bırakıyoruz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği heyetinin Şam ziyaretinin iptal edildiğini açıklamıştı.

Açıklamasında “Teyitli bir randevunun 6 saat sonra iptali için kimler devreye girdi bu soruları soruyorum ama cevabını da biliyorum” diyen İmamoğlu, “Birileri devreye girdiyse o birilerinin kim olduğunu herkes biliyor. Neden bu ziyaret daha sonraya bırakılsın ki? Şam'a çok sayıda kuruluş gitti. Türkiye Cumhuriyeti devleti büyük bir devlet. Bu devlet bir kişiyle tanımlanamaz. O bir kişiden çok büyük bir yapıdır. Türkiye bir kişiyle sınırlandırılamaz. Bunu iyi anlamaları lazım" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: ANKA