Havalimanında Ele Geçirilmişti: İşte Yavru Goril İçin Belirlenen 4 İsim... Anket Başlatıldı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, 22 Aralık'ta İstanbul Havalimanı'nda yaptıkları incelemelerde, Nijerya’dan Bangkok’a gönderilmek üzere kafes tipi bir yükün içinde kaçak olarak taşınan yavru bir goril ele geçirdi. Nesli tehlike altında olan goril, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alındı. Durumu günden güne iyiye giden yavru gorilin rehabilitasyon süreci devam ederken isim seçmek için de çalışmalar başlatıldı.

İSİM ARAYIŞI BAŞLADI

Şu anda İstanbul'da bir hayvanat bahçesinde bakılan yavru goril için Tarım ve Orman Bakanlığı, isim arayışına girdi. Sosyal medya üzerinden başlatılan isim öneri kampanyasına yoğun katılım sağlandı. Gelen öneriler arasında Ticaret Bakanlığı, Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nün kısa adı olan 'KİM'i önerirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da koruyucu aile bakımındaki bir çocuğun isteğiyle 'Umut' ismini önerdi.

ANKET AÇILDI

Bir haftalık öneri sürecinin ardından, en çok önerilen 4 isim belirlendi: 'Üzüm', 'Kömür', 'Misket' ve 'Zeytin'.

Tarım ve Orman Bakanlığı, sosyal medya hesabı üzerinden anket başlatarak halkın seçimine sundu. Bakanlık, paylaşımında “Yavru goril için binlerce isim önerisine teşekkür ediyoruz. Şimdi karar verme vakti” ifadeleriyle, 4 isim oylamaya sunuldu. Ankette birinci olan isim, yavru gorile verilecek.