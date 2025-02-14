Naci Görür’den Zemini Çürük İl İçin Korkutan Uyarı, Tehlike Bir Değil İki Tane

Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'nın Depremselliği ve Depreme Dirençli Osmangazi programında dikkat çeken açıklamalar yaptı. İstanbul’un ardından Bursa’nın da dirençli hale getirilmesi için çağrı yapan Naci Görür yerel yönetimler ve hükümet arasındaki iş birliğini vurguladı.

Binlerce insanın hayatını kaybettiği depremlere yeniden dikkat çeken Görür, Türkiye’de 14 milyon yıldır depremlerin devam ettiğini ve edeceğini ifade etti.

'BURSA'NIN ZEMİNİ ÇÜRÜK'

Osmangazi Belediye tarafından düzenlenen programda konuşan Görür, Bursa’daki deprem riskini şöyle belirtti: Bursa'nın düzgün ovasal kesiminin zemini çürük, yeraltı suyu fazla ve yüzeye yakın, depremde en fazla hasar verebilecek nitelikte. Bu kenti deprem dirençli yapmaya konsantre olmalıyız.

'UNUTUP GİDECEĞİZ TABİ'

Bursa'nın depreme dirençli bir şehir haline gelmesi için seslenen Görür “Bu yöntemleri ya kabul edersiniz ya etmezsiniz. Eğer bütün varlığınızla, düşüncenizle bunu kabul etmezseniz, bunların ön gördüğü kültürü özümsemezseniz bizim geleceğimiz her zaman problemli olacak demektir. Yani deprem olduğu zaman ağlayacağız, sızlayacağız, sevdiklerimizi toprağa gömeceğiz bir dahaki depreme kadar. Unutup gideceğiz tabi. Bir dahaki deprem ne zaman olursa aynı problem bir daha yaşanacak.

Kaynak: AA