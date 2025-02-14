Naci Görür’den Zemini Çürük İl İçin Korkutan Uyarı, Tehlike Bir Değil İki Tane

Depreme dirençli hale getirilmesi gereken kentler hakkında konuşan Prof. Dr. Naci Görür, Bursa için uyardı. Görür “Bursa'nın düzgün ovasal kesiminin zemini çürük, yeraltı suyu fazla ve yüzeye yakın, depremde en fazla hasar verebilecek nitelikte. Bu kenti deprem dirençli yapmaya konsantre olmalıyız” dedi.

Son Güncelleme:
Naci Görür’den Zemini Çürük İl İçin Korkutan Uyarı, Tehlike Bir Değil İki Tane

Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'nın Depremselliği ve Depreme Dirençli Osmangazi programında dikkat çeken açıklamalar yaptı. İstanbul’un ardından Bursa’nın da dirençli hale getirilmesi için çağrı yapan Naci Görür yerel yönetimler ve hükümet arasındaki iş birliğini vurguladı.

Binlerce insanın hayatını kaybettiği depremlere yeniden dikkat çeken Görür, Türkiye’de 14 milyon yıldır depremlerin devam ettiğini ve edeceğini ifade etti.

Naci Görür’den Zemini Çürük İl İçin Korkutan Uyarı, Tehlike Bir Değil İki Tane - Resim : 1

'BURSA'NIN ZEMİNİ ÇÜRÜK'

Osmangazi Belediye tarafından düzenlenen programda konuşan Görür, Bursa’daki deprem riskini şöyle belirtti: Bursa'nın düzgün ovasal kesiminin zemini çürük, yeraltı suyu fazla ve yüzeye yakın, depremde en fazla hasar verebilecek nitelikte. Bu kenti deprem dirençli yapmaya konsantre olmalıyız.

Naci Görür’den Zemini Çürük İl İçin Korkutan Uyarı, Tehlike Bir Değil İki Tane - Resim : 2

'UNUTUP GİDECEĞİZ TABİ'

Bursa'nın depreme dirençli bir şehir haline gelmesi için seslenen Görür “Bu yöntemleri ya kabul edersiniz ya etmezsiniz. Eğer bütün varlığınızla, düşüncenizle bunu kabul etmezseniz, bunların ön gördüğü kültürü özümsemezseniz bizim geleceğimiz her zaman problemli olacak demektir. Yani deprem olduğu zaman ağlayacağız, sızlayacağız, sevdiklerimizi toprağa gömeceğiz bir dahaki depreme kadar. Unutup gideceğiz tabi. Bir dahaki deprem ne zaman olursa aynı problem bir daha yaşanacak.

Naci Görür’den Zemini Çürük İl İçin Korkutan Uyarı, Tehlike Bir Değil İki Tane - Resim : 3

Naci Görür 'Kapıyı Çalıyor' Diyerek Uyardı! Türkiye'nin Altında Keşfedilen Yarık Depreme Neden Olur mu?Naci Görür 'Kapıyı Çalıyor' Diyerek Uyardı! Türkiye'nin Altında Keşfedilen Yarık Depreme Neden Olur mu?Güncel

'İki Fay da Aktif' Diyerek O İli Uyardı! Naci Görür: Çanakkale'nin Zemini Tamamen Çürük'İki Fay da Aktif' Diyerek O İli Uyardı! Naci Görür: Çanakkale'nin Zemini Tamamen ÇürükGüncel

Naci Görür Uyarmıştı: Tehlike Çanları Çalıyor... Türkiye'nin Altında Korkutan KeşifNaci Görür Uyarmıştı: Tehlike Çanları Çalıyor... Türkiye'nin Altında Korkutan KeşifGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Bursa Deprem Naci Görür
Son Güncelleme:
Hamurun Kabarmasını Sağlayan Mucizevi Yöntem: Sadece Bir Kaşık Eklemek Yetiyor Hamurun Kabarmasını Sağlayan Mucizevi Yöntem: Sadece Bir Kaşık Eklemek Yetiyor
Çamaşır Makinesi Tertemiz Yapıyor! 1 Tane Yaprağı Bile Yetiyor Çamaşır Makinesi Tertemiz Yapıyor! 1 Tane Yaprağı Bile Yetiyor
Karaman’da Silahlar Konuştu, Tutuklandılar Karaman’da Silahlar Konuştu, Tutuklandılar
AKP'li Hüseyin Yayman'dan TÜSİAD'a Sert Eleştiri: 'Kimin Adına Konuşuyorsunuz?' AKP'li Hüseyin Yayman'dan TÜSİAD'a Sert Eleştiri: 'Kimin Adına Konuşuyorsunuz?'
ÇOK OKUNANLAR
Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi Antalya Uçağında Panik Anları: Yolcular Birbirine Girdi, Pilot Erzurum'a İndi
Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı: Komşusu Soluğu Mahkemede Aldı Eski Manken Aracıyla Kaza Yapıp Kaçtı
Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek Taşı Toprağı Altın 3 Köy, Yerleşenlere 10 bin Euro verilecek
'Üçlü Zirve' Tartışmalarının Ardından... İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı İmamoğlu'ndan Dikkat Çeken 'Mansur Yavaş' Mesajı
MHP Açıkladı: İşte Devlet Bahçeli'nin Son Sağlık Durumu İşte Devlet Bahçeli'nin Son Sağlık Durumu