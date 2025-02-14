Karaman’da Silahlar Konuştu, Tutuklandılar

Silahlı çatışma, çarşamba günü Çeltek Mahallesi Gufrani Caddesi'nde yaşandı.

Ahmet Burak C. aracıyla yolda seyir halindeyken, husumetli olduğu öğrenilen Hakan Can V. ve beraberindekiler, bir araçla yanına yaklaşık pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateşe Ahmet Burak C. ve yanındakiler de ateşle karşılık verdi.

Çıkan çatışmada Ahmet Burak C. yaralanırken, Hakan Can V.'nin içerisinde bulunduğu araç hızla olay yerinden uzaklaştı. Ahmet Burak C. yaralı halde aracını sürerek Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Vücuduna 21 saçma isabet eden Ahmet Burak C. ve beraberindeki Coşkun K. ile Kemal H., hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA