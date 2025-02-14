Karaman’da Silahlar Konuştu, Tutuklandılar

Karaman’da sokak ortasında çıkan silahlı çatışmada yaralanan ve tedavisinin tamamlanmasının ardından gözaltına alınan Ahmet Burak C. ile beraberindeki Coşkun K. ve Kemal H. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için ekiplerin çalışması devam ediyor.

Karaman’da Silahlar Konuştu, Tutuklandılar

Silahçatışma, çarşamba günü Çeltek Mahallesi Gufrani Caddesi'nde yaşandı.

Ahmet Burak C. aracıyla yolda seyir halindeyken, husumetli olduğu öğrenilen Hakan Can V. ve beraberindekiler, bir araçla yanına yaklaşık pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateşe Ahmet Burak C. ve yanındakiler de ateşle karşılık verdi.

Karaman’da Silahlar Konuştu, Tutuklandılar - Resim : 1

Çıkan çatışmada Ahmet Burak C. yaralanırken, Hakan Can V.'nin içerisinde bulunduğu araç hızla olay yerinden uzaklaştı. Ahmet Burak C. yaralı halde aracını sürerek Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Vücuduna 21 saçma isabet eden Ahmet Burak C. ve beraberindeki Coşkun K. ile Kemal H., hastanedeki tedavilerinin tamamlanmasının ardından gözaltına alındı.

Karaman’da Silahlar Konuştu, Tutuklandılar - Resim : 2

Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Kaynak: DHA

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