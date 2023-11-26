Para kaptıranlar Erdoğan'dan yardım istedi: "Cumhurbaşkanı’nın arzusunun yerine getirilmediği bir yerde Mehmet Ağar, Terim’i kurtarmış olamaz"

Banka yöneticisi Seçil Erzan’ın “Fatih Terim Fonu” adı altında birçok futbolcu ve işinsanını dahil ettiği sistem, ülke gündeminde büyük bir dolandırıcılık vakası olarak tartışılıyor.

Milyonlarca doların verildiği ve yüksek meblağlı paraların elden teslim edildiği olayda “mağdur olan” isimler paralarını kurtarmaya çalışıyorlar.

Gazeteci Fatih Altaylı skandalı ele aldığı yazısında, Emre Belözoğlu ve Arda Turan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan yardım istediklerini aktardı. Altaylı, Fatih Terim’in dava dosyasında olmamasını eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’la olan yakınlığına bağlayan iddiaları da değerlendirdi.

“TERİM NİYE YOK?”

Altaylı, "Bu dolandırıcılık operasyonunda Seçil Erzan’ın en önemli kozu Fatih Terim ile olan yakınlığıdır. Terim, avukatı Gürol ile Seçil’i tanıştırmış hatta kimine göre söz kesilmiş, kimine göre nişan bile takılmıştır." ifadelerini kullandı.

“Terim niye yok?” sorusunu değerlendiren Altaylı, şunları kaydetti:

“Terim dosyada niye yok bilmiyorum. Terim’den pek de hazzetmeyen bir eski futbolcu ‘Uyanıktır. Parayı alamayacağını hissettiyse bari bir de rezil olmayalım demiş olabilir’ diyor.

Ben buna pek ihtimal vermiyorum. Belki de gerçekten olaylar patlamadan parasını çoktan kurtarmıştı.

Öğreneceğiz. Ama benim ‘Terim buharlaştı’ dememden sonra bir açıklama yaparak alacaklı olduğunu söyledi ama niye davacılar arasında yer almadığını söylemedi.”

“CUMHURBAŞKANI’NIN ARZUSUNUN YERİNE GETİRİLMEDİĞİ BİR YERDE MEHMET AĞAR, TERİM’İ KURTARMIŞ OLAMAZ”

“Kimileri, Fatih Terim’in davası olmamasına gerekçe olarak Mehmet Ağar ile olan yakınlığını gösteriyor ve ‘Ağar onun parasını çoktan tahsil etmiştir’ diyorlar” ifadeleriyle konuşulanları aktaran Fatih Altaylı, yazısını şöyle sürdürdü:

“Zannetmiyorum. Çünkü Mehmet Ağar’dan çok daha güçlü biri devreye girdiği halde bu iş çözülemedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Olay patladıktan sonra Emre Belözoğlu ve Arda Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a gittiler. Durumu anlatıp yardım istediler. Bunun üzerine banka yönetimine Cumhurbaşkanlığından telefon açıldı ve ‘bu çocukların’ mağdur edilmemesi istendi.

Banka yönetimi ise ‘Ellerinde belge ve bankada bununla eşleşen kayıt var ise hemen öderiz. Ama belge yok ise ve kayıtlarda yatan paralar görünmüyorsa ödeme yapmamız mümkün değil. Dava açsınlar davayı kazanırlarsa seve seve öderiz. Aksi takdirde zimmet ve hatta bir anlamda irtikap suçu işlemiş oluruz. Ne yazık ki ödeme yapmamız mümkün değil’ yanıtını verdi.

Yani Cumhurbaşkanı’nın arzusunun yerine getirilmediği bir yerde Mehmet Ağar, Terim’i kurtarmış olamaz.”