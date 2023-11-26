Fatih Terim, gündemdeki vurgunla ilgili sessizliğini bozdu

Kamuoyunun yakından takip ettiği olayda, İstanbul Levent'te bulunan Denizbank'ın Şube Müdürü olan Seçil Erzan, 'Fatih Terim Fonu' adı altında, futbol dünyasından birçok kişiyi dolandırmış, ardından yakalanıp cezaevine konulmuştu. Erzan, mahkemede Fatih Terim'in adını vermiş ve tüm bu süreçlerin Terim'in kendisine para vermesiyle başladığını iddia etmişti.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Fatih Terim, hakkındaki iddialara yanıt verdi. Terim, “Yılların Fatih Terim kompleksini dışa vurma fırsatı bulanlar, ilgimin olmadığı bir davaya beni karıştırmaya çalışıyor. Ne alacağım vardır ne de vereceğim. Benim adımı karıştıranların aleyhine, tarihin en büyük hukuk savaşını başlatıyorum. Hazır olsunlar” dedi.