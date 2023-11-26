Fatih Terim Fonu vurgununda yeni detaylar: Bir siyasinin adı gündemde

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran 'Fatih Terim Fonu' vurgununda futbolcuların yanı sıra bazı siyasetçilerin de Seçil Erzan'a para verdiği ortaya çıktı.

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Fatih Terim Fonu vurgununda yeni detaylar: Bir siyasinin adı gündemde

Fatih Terim Fonu” vurgununda futbolculardan sonra siyasetçiler de olduğu ortaya çıktı. AKP Çorlu Belediye Meclis Üyesi Nuri Köşkdere de Seçil Erzan'a para verenlerden. Erzan'ın evinde ele geçen belgeye göre parasını fazlasıyla geri almış.

Seçil Erzan savcılık ifadesinde Nuri Köşkdere için “Nuri Köşkdere yatırım yapma amacıyla para aldığım kişilerdendir. Ne aldıysam onu ödediğimi hatırlıyorum. Herhangi fazla bir ödeme yapmadım" demişti.

10Haber'de yer alan habere göre, Seçil Erzan'ın evinde ele geçen ve bankanın kendisine ait notlardan hazırladığını söylediği tabloda Nuri Köşkdere'nin Erzan'a 500 bin dolar verip 1,5 milyon dolar aldığı yazılmıştı. Nuri Köşkdere paralel banka vurgunu davasında müşteki olarak yer almadı.

Davanın tutuklu sanığı ve Seçil Erzan'a getirilen paraların transferini sağladığı iddia edilen Ali Yörük de uzun yıllar Nuri Köşkdere'ye ait otomobil bayisinde satış müdürü olarak çalışmıştı. Seçil Erzan, Ali Yörük'le ilgili ifadesinde "Ali Yörük'ten fon adı altında para almadım. Fakat bana zaman zaman para getirir, bu paraları faiziyle benden alırdı. Hatta Ali Yörük başka tefecilerden de para bulup getirirdi. Sonrasında parayı faiziyle geri alırdı" dedi. Ali Yörük bu iddiaları kabul etmedi.

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Fatih Terim Seçil Erzan
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