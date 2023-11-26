Pasaport, ehliyet ve vergiye büyük zam geliyor! İşte yeni ücretler

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeniden değerleme oranının 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak belirlendiği kaydedildi.

Buna göre 2024 yılı için tahmini pasaport, vergi ve harç ücretleri de belli oldu.

Yeniden değerleme oranı dikkate alındığında 6 aylık pasaport için ödenecek harç 1.034 lira 55 kuruştan 1.638 liraya yükselecek.

1 yıllık pasaport bedeli 1.512 liradan 2 bin 395 liraya çıkacak. 2 yıllık pasaport ücreti 2 bin 469 liradan 3 bin 912 liraya çıkarken, 3 yıllık pasaport için ücret 3 bin 507 liradan 5 bin 557 liraya yükselecek. 3 yıldan uzun süreli pasaport için harç bedeli ise 4 bin 943 liradan 7 bin 832 liraya yükselecek. 2024 yılı defter bedelinin ise 501 liradan 793 liraya çıkarılması öngörülüyor.

En çok başvurulan B sınıfı ehliyetin ücretinin 5 bin lirayı geçmesi bekleniyor. Bir sürücü B sınıfı ehliyet almak isterse harç, değerli kağıt bedeli ve vakıf hizmet bedeli dahil 3 bin 258 lira harcamak zorunda.

Rakamın 2024'te 5 bin 162 liraya çıkması bekleniyor. A, A1, A2 ve F sınıfı ehliyet için toplamda yeniden değerleme oranı kadar zam yapılırsa rakam 2 bin 525 liraya kadar çıkabilir.