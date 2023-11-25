Kulisler hareketlendi: 'Akşener'i ittifak için etse etse İmamoğlu ikna eder'

Türkiye 2024'te yapılacak yerel seçimler için geri sayıma başladı. En büyük merak konularından biri İYİ Parti ve CHP'nin ittifak yapıp yapmayacağı olurken, kulislerde konuşulanlar da ortaya çıktı.

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Kulisler hareketlendi: 'Akşener'i ittifak için etse etse İmamoğlu ikna eder'

Yerel seçime yaklaşık dört ay kala muhalefet kanadında “görüşme trafiği” hızlandı. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ziyaret ettiği İyi Parti lideri Meral Akşener’le, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da telefonda görüştü. Üst düzey bir yetkili “Sayın Akşener’i etse etse İmamoğlu ikna eder” yorumunu yaptı.

Akşener’in Ankara’da aday çıkarma hazırlığında sona geldiği söylenirken bazı kurmaylar, Ankara ve İstanbul’da mevcut belediye başkanlarının desteklenmesi gerektiğini savunuyor.

Özellikle Ankara’da Mansur Yavaş’ın karşısına aday çıkarılmasına İyi Parti’den birçok önemli ismin karşı olduğu iddia ediliyor. Bu tartışmalar gündemdeyken önceki gün ABB Başkanı Yavaş, Akşener’i partisinin genel merkezinde ziyaret etti. Yavaş, görüşmeyi “nezaket ziyareti” olarak tanımladı. Hafta başında ise İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Akşener’le telefonda görüştü.

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; İyi Parti kurmayları arka arkaya gelen bu görüşmelerin devam edeceğini ve büyükşehirlerde iş birliği yapılması konusunda iki partinin temaslarının süreceğini belirtiyor. CHP’den de kurmaylar önümüzdeki günlerde Özel ve Akşener arasında bir görüşmenin olabileceğini söylüyor. İyi Parti’den üst düzey bir yetkili ise konuyla ilgili “Sayın Akşener’i etse etse İmamoğlu ikna eder” yorumunu yaptı. İki partinin kurmayları da önümüzdeki günlerde bazı bölgelerde iş birliği için parti liderlerinin bir araya gelebileceğini söylüyor.

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Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Millet İttifakı 2024 Yerel Seçimleri
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