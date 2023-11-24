AKP'li Faruk Çelik: Cumhurbaşkanımızın önünde hain tezgahlara muhatap bırakıldım

AKP Artvin Milletvekili Faruk Çelik, partisinin içindeki kişilerin kendisine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünde "hain tuzaklar kurduğunu" söyledi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Siyasetin doğasında görevlerden ayrılmak da vardır. Görevden ayrıldığınızda sizi hayırla ananlardan çok sizi eleştirenler göze batar. Her siyasetçi bunu yaşamıştır, yaşayacaktır. Sırayla bunlar. Mesele, övenlere göstereceğiniz memnuniyet değil, eleştirenlere karşı göstereceğiniz sabırdır" diyen Çelik, "milli tarım"dan rahatsızlık duyanlar olduğunu belirtti.

Çelik, "Şahsen, 'milli tarım'dan rahatsız olanlar tarafından TRT’de Payitaht dizisine bile konu edildim, %98 oy aldığımız Harran ilçemizde iftarda ve Şanlıurfa havaalanında VİP’te Cumhurbaşkanımızın önünde hain tezgahlara muhatap bırakıldım. Bu işleri yapanlar dışarıdan değildi. Bu tezgahı kuranları biliyorum. Dava sahibi olmak; SABRETMEYİ, LİDERE GÜVENMEYİ, HAKKIN GALİP GELECEĞİNE İNANMAYI GEREKTİRİR, şikayeti ve müdahale edin demeyi değil" ifadelerini kullandı.