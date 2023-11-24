İşte Yeniden Refah Partisi'nin 49 belediye için göstereceği başkan adayları

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, bugün parti genel merkezinde; 1 büyükşehir belediyesi, 1 il belediyesi, 5 belde ve 42 ilçe belediyesi olmak üzere 49 belediye başkan adayını açıkladı.

Erbakan burada yaptığı açıklamada, "Erbakan, “14 Mayıs seçimlerinde Yeniden Refah Partimiz anketlerin gösterdiği oy oranının üç misli oy aldı. Yüzde 1’e yakın bir oy bize lütfediyorlardı tırnak içerisinde. Biz yüzde 2,86 aldık. Yani yüzde 3’e yakın bir oy aldık. Şimdi anketler Yeniden Refah Partisi'ni ne gösteriyor? Yüzde 6 ila 7 arasında gösteriyor. Bu ne demek? Yine üçle çarptığınız zaman Yeniden Refah Partisi mart ayında yüzde 20 oy alacak demektir. 14 Mayıs'ta üç katını aldık. Şimdi de inşallah yine anketlerin üç katını alacağız. Türk siyasetine damgamızı mart ayında vuracağız" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi'nin açıklanan Belediye başkan adayları şöyle:

İstanbul

Çekmeköy ilçe belediye başkan adayı: Yücel Ersen

Pendik ilçe belediye başkan adayı: Fahrettin Karakurk

Karabük

Yenice- yortan belde b. başkan adayı: Alaattin Islak

Ovacık ilçe belediye başkan adayı: Satılmış Bostancı

Kars

Sarıkamış ilçe belediye başkan adayı: Raşit Yılmaz

Kastamonu

Tosya ilçe belediye başkan adayı: İbrahim Demir

Kocaeli

Derince ilçe belediye başkan adayı: Gökhan Açık

Körfez ilçe belediye başkan adayı: Hacı Latif İşcen

Kandıra ilçe belediye başkan adayı: Levent Güdek

Konya

Halkapınar ilçe belediye başkan adayı: Ramazan Koçak

Ahırlı ilçe belediye başkan adayı: Yavuz Selim Demirel

Selçuklu ilçe belediye başkan adayı: Ali Kemal Kara

Kütahya

Simav-naşa belde b. Başkan adayı: Bünyamin Sezer

Tavşanlı ilçe belediye başkan adayı: Ali Kemal Derin

Aslanapa ilçe belediye başkan adayı: Atimer Kutlu

Sakarya

Kocaali ilçe belediye başkan adayı: Recep Erdoğan

Karapürçek ilçe belediye başkan adayı: Mehmet Murat Çoruhlu

Sivas

Gemerek ilçe belediye başkan adayı: Sezai Çelikten

Ulaş ilçe belediye başkan adayı: Hüseyin Karabağ

Tekirdağ

Ergene ilçe belediye başkan adayı: Mustafa Paşaoğlu

Süleymanpaşa ilçe b. başkan adayı: Ali Rıza Özer

Yozgat

Akdağmadeni ilçe b.başkan adayı: Murat Selvi

Malatya

Büyükşehir Belediye Başkan adayı: Bilal Yıldırım

Akçadağ ilçe belediye başkan adayı: Ali Kazgan

Pötürge ilçe belediye başkan adayı: Aydın Öztürk

Battalgazi ilçe belediye başkan adayı: Ayetullah Geçen

Bayburt

İl belediye başkan adayı: Mustafa Güncan

Ankara

Gölbaşı ilçe belediye başkan adayı: Salih Aydemir

Beypazarı ilçe belediye başkan adayı: Haydar Çalışkan

Şereflikoçhisar ilçe b. Başkan adayı: Muhammed Doğan

Adıyaman

Sincik ilçe belediye başkan adayı: Mehmet Buz

Aydın

Nazilli ilçe belediye başkan adayı: Emin Eser

Sultanhisar ilçe belediye başkan adayı: Emre Mersinkaya

Bitlis

Gölbaşı ilçe belediye başkan adayı: Mehmet Avunç

Bursa

Büyükorhan ilçe belediye başkan adayı: Enes Yılmaz

Harmancık ilçe belediye başkan adayı: Ahmet Can

İnegöl ilçe belediye başkan adayı: Mehmet Kaygusuz

Bolu

Mengen-gökçesu belde b. Başkan adayı: Orhan Çigbasmaz

Düzce

Kaynaşlı ilçe belediye başkan adayı: Birol Şahin

Elazığ

Kovancılar ilçe belediye başkan adayı: Bekir Yanılmaz

Alacakaya ilçe belediye başkan adayı: Zafer Altınışık

Eskişehir

Tepebaşı ilçe belediye başkan adayı: Emrah Altun

İnönü ilçe belediye başkan adayı: Hasan Güçbilmez

Mihalgazi ilçe belediye başkan adayı: Mehmet Gümer

Gümüşhane

Kelkit ilçe belediye başkan adayı: Abdülhamid Keskinoğlu

Şiran ilçe belediye başkan adayı: Murat Taştan

Iğdır

Tuzluca ilçe belediye başkan adayı: Ali Erdem Sevilmiş

Halfel belde belediye başkan adayı: Yusuf Aktaş

Hoşhaber belde belediye başkan adayı: İbrahim Onay