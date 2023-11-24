İYİ Parti'nin Çanakkale adayı Burak Kunt oldu

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Çanakkale Teşkilat Buluşması'nda gündeme yönelik açıklamalarda bulundu. Akşener, mart ayında yapılacak yerel seçimlerde belediye başkan adaylarının Burak Kunt olduğunu duyurdu.

"Her şey oldum da bir Meral olamadım" diyen Akşener'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

HER SOSYAL KESİMDEN İNSANIN BİR ARAYA GELDİ TEK PARTİYİZ: Siz haklının yanındaysanız başının dertten kurtulmuyor. Biz ülkesini çok sevenler burada yan yana geldik. Kimimiz köylü kimimiz profesör, kimimiz iş insanı kimimiz işçi, kimimiz öğretmen kimimiz ev kadını. Türkiye'nin her bir sosyal kesiminden insanların bir araya gelip buluştuğu tek parti İYİ Parti. Türkiye'nin özeti olan bir siyasi partidir. Böyle insanların bir araya gelişi doğal olarak çok kolay olmuyor. Bugüne kadar bize yapılan tekliflere 'evet' deseydik bugün bu eziyetleri de çekmezdik.

YEREL SEÇİM KARARINI 50'DE 46 OYLA ALDIK: Biz hür ve müstakil olarak yerel seçimlere gitme kararını Genel İdare Kurulumuzun kararıyla aldık. Hatta 5 arkadaşımız farklı fikirlerini gayet açık şekilde söylediler. 1 arkadaşımız oy hakkı yoktu sadece. Biz de alkışladık. Herkes fikrini paylaştı, rahat rahat konuştu, oy kullandı. Genel Başkan olarak ben oy kullanmadım. Biz 50 üyenin 46'sının oyuyla bu kararı aldık. Oy birliğiyle değil, oy çokluğuyla aldık. O günden beri hem yandaşı hem candaşı bizi topa tuttular. Bizim bunlardan etkilenmemiz mümkün değil. Böyle bir sistemin içinde elbette ki eller yapının içine sokulacaktır. Bir psikolojik harp elbette uygulanacaktır.

VIZ GELİR, TIRIS GİDER: Öyle yalanlar dönüyor ki hayretler içerisinde kalıyorum. Ben bir arkadaşa 'Devletimin son isteğini yerine getirdim' demişim. Kişisel sırrı olan meşhur olamaz. Bana devletimizin bir kurumu fotoğraflar gönderdi 2018'de. SADAT'ın kamplarıyla ilgili. Ben de bunu Saygı Öztürk üzerinden kamuoyuyla paylaştım. Savcı ifadeye çağırdı, 'Gördüm ama sizinle paylaşmıyorum' dedim. Çünkü hangi kurumdan geldiğini anlarlar. Devletin hiçbir alanıyla tecrübesi olmayan insanların maalesef üzerimizde yaptığı bir psikolojik savaşla baş başayız. Ben de diyorum ki viz gelir, tırıs gider.

HER ŞEYİN BAŞIMIZA FATURA EDİLDİĞİ BİR DÖNEMDEYİZ: 2018'de yine HDP'nin önemli isimlerinden biri benim faili meçhulcü olduğumu söyledi. Ben kendisini aradım, eşi öldürülmüş bir hanım, 'Eşiniz kaç tarihinde öldürüldü?' diye sordum. Söylediği tarihte ben üniversitede hocayım. Türkiye'de olan her şeyin başımıza fatura edildiği bir dönemdeyiz. Çünkü Meral Akşener'den korkuyorlar, korkmalılar da.

BELEDİYE BAŞKANI ADAYI KUNT: Çanakkale Belediye Başkan Adayımızı ilan edeceğim şimdi. Asla 'Şu bucu, şu şucu' demeyeceksin. Harika bir şehir. Bu şehrin köylerini gösteren Youtube kanalları var, benim kendimi rahatlatmak için seyrettiğim videolar onlar. Ama gece gelip kalan turist yok. Senden istediğim şu, "Yıllık şu kadar turist gelecek, şu kadar yıl sonra şu kadar turist gelecek" diye çalışma yapıp söz vereceksin. Turizmi geliştireceksin.