DEVA'lı İdris Şahin'den TİP'li Erkan Baş'a: 'Sevenlerin arasına girmeyin'

TİP lideri Erkan Baş'ın "Kız arkadaşım Ali Babacan'a oy vereceğini söylüyor, ayrılmalı mıyım?" sorusuna verdiği yanıtı paylaşan DEVA Partili İdris Şahin, "Sevenlerin arasına girmeyin Erkan Bey" dedi.

DEVA'lı İdris Şahin'den TİP'li Erkan Baş'a: 'Sevenlerin arasına girmeyin'

Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'a katıldığı bir röportajda, "Kız arkadaşım Ali Babacan'a oy vereceğini söylüyor. Ayrılmalı mıyım yoksa ikna mı etmeliyim?" diye soruldu.

Soruyu gülerek karşılayan Erkan Baş ise, "Ali Babacan ile aramızda çok temel bir fark var. Bu program belki ikna etmesine vesile olabilir. Ekonomik olarak çok farklı dünyaların insanlarıyız. Bugünkü ekonomik durumdan memnunsanız Ali Babacan'ı destekleyebilirsiniz. Ama ekonomik durumdan memnun değilseniz, bunun köklerine doğru yolculuk yapacaksanız Ali Babacan'ı desteklemek çok mümkün değil. Onun uygulayacağı ekonomik politikalar bugünkünden farklı olmayacak" diye yanıtladı.

Erkan Baş'ın videosunu alıntılayan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin ise, "Sevenlerin arasına girmeyin Erkan Bey :)" ifadelerini kullandı.

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