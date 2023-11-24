Sabiha Gökçen'de bazı uçuşlar iptal edildi

İstanbul'da hafta sonu beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle alarm durumuna geçildi. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş kapasitesi düşürüldü.

Sabiha Gökçen'de bazı uçuşlar iptal edildi

İstanbul Havalimanı işletmecisi HEAŞ (Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş.)'tan yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları dolayısıyla Meteorolojik Acil Durum Komitesi (MADKOM)'nin kararına göre kapasite düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, 25.11. 2023 tarihindeki uçuşların yüzde 5 oranında, 26.11.2023 tarihinde 14:59'a kadar olan uçuşların yüzde 15 oranında iptal edilmesine karar verilmiştir. Tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu, ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.Sabiha Gökçen'de bazı uçuşlar iptal edildi

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