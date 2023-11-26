AKOM açıkladı: İstanbul'da salı gününe kadar kışı yaşayacağız

Afet Koordinasyon Merkezi, megakentte salı gününe kadar kar ve karla karışık yağmur yağacağını aktardı. Yağışların şehrin yüksek kesimlerinde olacağı belirtildi.

Son Güncelleme:
AKOM açıkladı: İstanbul'da salı gününe kadar kışı yaşayacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, İstanbul’da sıcaklıklar Salı gününe kadar kış değerlerinde devam edecek. Yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.

İBB AKOM’dan yansıyan verilere göre, İstanbul, güne 7°C civarına gerileyen hava sıcaklıkları ve çok bulutlu bir gökyüzü ile başladı. Gün boyu aralıklar hafif yağış geçişlerinin yaşanması beklenirken sıcaklıkların 6°C’ler civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Dün etkili olmaya başlayan Lodos yönlü rüzgâr, bugün ilk saatlerden (3:00) itibaren kuvvetini arttırarak yağış ile birlikte kısa süreli hamlelerle tam fırtına (60-90km/s) şeklinde etkili oldu. Hâlihazırda fırtına etkisini kaybederken rüzgârın öğle saatlerine kadar kuzeyli yönlerden kuvvetli şekilde (30-50km/s) esmeye devam edeceği beraberinde aralıklarla hafif yağış geçişleri yaşanacağı tahmin ediliyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR

Yağışların şehrin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Fırtına ve yağışlı havanın akşam saatlerinden itibaren İstanbul’u terk etmesi beklenirken, sıcaklıkların Salı gününe kadar kış değerlerinde (4-8°C) seyretmeye devam etmesi öngörülüyor. İstanbul’da hava sıcaklıklarının 10 Aralık’a kadar (bugün ve yarın hariç) mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

İBB EKİPLERİ TÜM OLUMSUZLUKLARA KARŞI SAHADA

Beklenen fırtına ve sağanak yağış nedeni ile yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı hazırda bekleyen İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekipleri ise 5 bin 318 personel, 2.016 araç ve iş makinesi ile il genelinden alınan ihbarlara müdahale ediyor.

Kaynak: ANKA

Etiketler
İstanbul Kar Yağışı
Son Güncelleme:
Zeytinyağının gerçeğini anlama yolu! İşin uzmanları sırrını verdi Zeytinyağının gerçeğini anlama yolu! İşin uzmanları sırrını verdi
Kızılcık Şerbeti dizisine yeni oyuncu! Bergen filmiyle ses getirmişti Kızılcık Şerbeti dizisine yeni oyuncu! Bergen filmiyle ses getirmişti
Zeren Ertaş'ın ölümünde yeni gelişme: Asansörüm emniyet düzeneği iptal edilmiş Asansörüm emniyet düzeneği iptal edilmiş!
Azerbaycan’ın “Bağlantısızlar Hareketi” ile diplomatik hamlesi: Bakü “Afrika’yla dayanışma” stratejisiyle Fransa’ya nasıl mesaj veriyor? Bakü “Afrika’yla dayanışma” stratejisiyle Fransa’ya nasıl mesaj veriyor?
ÇOK OKUNANLAR
Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çiftinden aldatma haberleriyle ilgili ilk açıklama geldi Ünlü çiftten aldatma haberleriyle ilgili ilk açıklama geldi
Deniz Akkaya ünlü ismin mesajını ifşa etti, hesap kapandı: "Benden para istedi" Deniz Akkaya ünlü ismin mesajını ifşa etti, hesap kapandı: "Benden para istedi"
BBC seçti: İşte 2023 yılının en iyi 20 filmi 2023 yılının en iyi 20 filmi
Kulis: AKP'nin İstanbul adaylığı için yarış iki isim arasında olacak AKP'nin İstanbul adaylığı için yarış iki isim arasında olacak
Çok kuvvetli geliyor! Meteoroloji'den 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı Meteoroloji'den 67 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı