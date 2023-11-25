'Hiç para vermedim' demişti: Terim'in adı, Seçil Erzan'ın evindeki belgelerden çıktı

Ünlü futbolcuların yüksek kâr vaadiyle dolandırılması olayında Fatih Terim "Ben para vermedim" dedi. Terim'in para verdiğine ilişkin tablo Seçil Erzan'ın evinden çıktı. Erzan ifadesinde tabloyu bankanın hazırladığını açıkladı.

10 Haber'den Masum Gök'ün haberine göre 'Fatih Terim Fonu' olarak bilinen olayda, daha önce para vermediğini ifade eden Fatih Terim'in adı, ele geçirilen borç-alacak listelerinde yer aldı. Emniyet'in bankacı Seçil Erzan'ın evindeki aramalarında elde edilen tablo ve listelerde, Terim'in ne kadar para verip-aldığı da bulunuyor.

Özel bir bankanın şube müdürü bankacı Seçil Erzan tarafından aralarında futbolcuların da olduğu 18 kişinin dolandırılması olayında Erzan’ın Çorlu’daki evinde borçluların ve alacaklarının olduğu tablo bulundu.

Emniyete verdiği bilgilerede “Ben para vermedim” diyen teknik direktör Fatih Terim’in 700 bin dolar verdiği ve 1,5 milyon dolar da geri aldığı görülürken tabloya ‘ödenen miktar yazılanın çok ...’ notu düşüldü.