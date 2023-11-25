Resmi Gazete'de yayımlandı: 2024 yılı vergi, harç ve ceza tutarları belli oldu

2024 senesi vergi ve cezalardaki zam oranı yüzde 58,46 olarak belirlendi. Buna göre vergi, ceza, harç gibi birçok kaleme de bu oranda zam gelecek.

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Resmi Gazete'de yayımlandı: 2024 yılı vergi, harç ve ceza tutarları belli oldu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

2024 yılında vergi, ceza, harç gibi birçok kaleme uygulanacak zam oranı resmileşti.

Tebliğde Vergi Usul Kanunu uyarınca yeniden değerleme oranının yeniden değerleme yapılacak yılın ekim ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yurt içi üretici fiyat endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olduğu ve bu oranın bakanlıkça Resmi Gazete ile ilan edilmesi gerektiği belirtildi.

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 58,46

Bu kapsamda yeniden değerleme oranının 2023 yılı için yüzde 58,46 olarak tespit edildiği kaydedildi.

Buna göre 2024 yılında vergi, ceza ve harçlara bu oranda zam yapılacak.

Düzenlemede bu konuda daha önce yayımlanmış tebliğlerin de yürürlükte bulunduğu bildirildi.

Çeşitli vergi ve harçlarla ilgili kanunlarda vergi, harç ve ceza tutarlarının her yıl yeniden değerleme oranı kadar artması öngörülüyor.

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