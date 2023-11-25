Yüzde 151 artış: Diyanet'e 2024 için 91,8 milyar lira bütçe!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 2024 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarının 91 milyar 824 milyon 805 bin lira olduğunu söyledi. Bu artış, yüzde 151'e denk geliyor.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kuruluşların 2024 yılı bütçeleri üzerinde görüşmelere başlandı.

T24'ün haberine göre görüşmeler devam ederken Diyanet İşleri Başkanlığı için 2024 yılında teklif edilen bütçe dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanlığının bütçesi üzerinde yaptığı sunumda şöyle konuştu:

“Mayıs seçimleri sonrası siyasi belirsizliklerin ortadan kalktığı, hazırladığımız plan ve programlarla politika çerçevesinin netleştirildiği, böylece öngörülebilirliğin arttığı bir ortamda uluslararası doğrudan yatırımların önümüzdeki dönemde ivme kazanmasını bekliyoruz. Yatırım Ofisi’nin 2022 yılı harcaması 169 milyon 158 bin lira olmuştur. Cumhurbaşkanlığı bütçesinden, Ofise 2024 yılında 507 milyon lira kaynak aktarılması öngörülmüştür.”

Yılmaz, sunumunda, “2024 yılında Diyanet İşleri Başkanlığı, başta çocuk ve gençler olmak üzere toplumun birçok kesimine yönelik dinî konularda aydınlatma ve rehberlik yapmaya, çalıştay ve ilmi toplantıların icrasına, kurban, hac hizmetlerine, yurt içindeki faaliyetlerinin yanı sıra yurt dışında din hizmetleri ve din eğitimi ile ilgili işlerini yürütmeye devam edecektir. Başkanlığın 2022 yılı kesin hesap gideri 23 milyar 552 milyon 361 bin liradır. 2024 yılı bütçesi için teklif edilen ödenek tutarı 91 milyar 824 milyon 805 bin liradır" dedi.

Diyanet’in 2023 yılında bütçesi 36 milyar 468 milyon 836 bin TL idi.