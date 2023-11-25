Karaya vuran gemiden sağ kurtuldu, kaldığı otelde ölü bulundu!

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 19 Kasım’da sürüklenerek karaya oturan Pallada isimli kuru yük gemisinin kurtarılan 13 mürettebatından bir kişi, istirahat ettiği odada ölü bulundu.

Son Güncelleme:
Karaya vuran gemiden sağ kurtuldu, kaldığı otelde ölü bulundu!

Edinilen bilgiye göre, 19 Kasım’da fırtına sebebiyle Pallada isimli kuru yük gemisi ikiye bölündükten sonra kıyıya sürüklenerek karaya oturdu. Gemideki 13 mürettebat ekiplerce kurtarıldı.

Mürettebat güvenli bölgeye alındıktan sonra sağlık muayenelerinin ardından Öğretmenevi’ne yerleştirildi. 13 mürettebattan Ukrayna vatandaşı Khalimonchuk Ihor, kahvaltı sonrası odasına giderek istirahate çekildi.

Arkadaşlarının haber alamaması üzerine odasına girdikleri Ihor’un hareketsiz bir şekilde yerde yattığı görüldü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri İhor’un kalp krizi geçirdiğini ve öldüğünü belirledi.

Otopsi işlemi için Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ihor’un otopsinin ardından tabutunun mühürlenerek konsolosluk aracılığıyla ülkesi olan Ukrayna’ya gönderileceği öğrenildi.

Son Güncelleme:
KYK yurdunda korkunç olay: 18 yaşındaki öğrenci, banyoda asılı halde bulundu KYK yurdunda korkunç olay: 18 yaşındaki öğrenci, banyoda asılı halde bulundu
Şoka giren kazazede ‘Rüya bu’ deyip koşmaya başladı Şoka giren kazazede ‘Rüya bu’ deyip koşmaya başladı
HyperOS Güncellemesi Ile Xiaomi telefonlar değişiyor! İlk görüntüler de geldi HyperOS Güncellemesi Ile Xiaomi telefonlar değişiyor! İlk görüntüler de geldi
Temizlik konusunda çok hassaslar. Evleri mis kokan 4 burç Temizlik konusunda çok hassaslar. Evleri mis kokan 4 burç
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul için kar alarmı: Sıcaklık 9 derece birden düşecek! İstanbul için kar alarmı: Sıcaklık 9 derece birden düşecek!
Kazada evlilikleri de yara aldı: Vuslat Doğan Sabancı eşi Ali Sabancı'yı affetmiyor! Kazada evlilikleri de yara aldı: Vuslat Doğan Sabancı eşi Ali Sabancı'yı affetmiyor!
Ankara için son dakika uyarısı: Fırtına ve sağanak geliyor Ankara için son dakika uyarısı: Fırtına ve sağanak geliyor
Karaya vuran gemiden sağ kurtuldu, kaldığı otelde ölü bulundu! Karaya vuran gemiden sağ kurtuldu, kaldığı otelde ölü bulundu!
KYK yurdunda korkunç olay: 18 yaşındaki öğrenci, banyoda asılı halde bulundu KYK yurdunda korkunç olay: 18 yaşındaki öğrenci, banyoda asılı halde bulundu