KYK yurdunda korkunç olay: 18 yaşındaki öğrenci, banyoda asılı halde bulundu

Samsun'da 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Elif Coşkun KYK yurdundaki banyoda bornoz ipi ile asılı halde bulundu.

KYK yurdunda korkunç olay: 18 yaşındaki öğrenci, banyoda asılı halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Elif Coşkun (18), kampüs içindeki kaldığı yurttaki banyoda bornoz ipiyle asılı halde bulundu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri ve polis asılı bulunan Elif Coşkun'un olay yerinde öldüğünü tespit etti. Olay yerinde polis ve savcının incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayı haber alan yurtta kalan diğer öğrenciler büyük üzüntü yaşadı. Elif Coşkun'un Çorumlu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Canan Karatay'da herkese önermişti! Sabah aç karnına tüketildiğinde... Canan Karatay'da herkese önermişti! Sabah aç karnına tüketildiğinde...
'İntihar' iddiası sonrası cezaevine gitmişti: Dilan Polat'ın avukatından yeni açıklama 'İntihar' iddiası sonrası cezaevine gitmişti: Dilan Polat'ın avukatından yeni açıklama
1 adet bile yiyince kış boyunca koruyor! Hasadı başladı, tonlarca ürün toplandı 1 adet bile yiyince kış boyunca koruyor! Hasadı başladı, tonlarca ürün toplandı
Türkiye Petrolleri'nden hisse açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmıyor Türkiye Petrolleri'nden hisse açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmıyor
Erdoğan 2 ülkeye büyükelçi atadı, TPAO yönetiminden 3 kişiyi görevden aldı Erdoğan 2 ülkeye büyükelçi atadı, TPAO yönetiminden 3 kişiyi görevden aldı
Cumhur İttifakı belediyelerinde usulsüzlük bitmiyor: Sayıştay raporları ortaya çıkardı Cumhur İttifakı belediyelerinde usulsüzlük bitmiyor: Sayıştay raporları ortaya çıkardı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul için kar alarmı: Sıcaklık 9 derece birden düşecek! İstanbul için kar alarmı: Sıcaklık 9 derece birden düşecek!
Kazada evlilikleri de yara aldı: Vuslat Doğan Sabancı eşi Ali Sabancı'yı affetmiyor! Kazada evlilikleri de yara aldı: Vuslat Doğan Sabancı eşi Ali Sabancı'yı affetmiyor!
Ankara için son dakika uyarısı: Fırtına ve sağanak geliyor Ankara için son dakika uyarısı: Fırtına ve sağanak geliyor
Karaya vuran gemiden sağ kurtuldu, kaldığı otelde ölü bulundu! Karaya vuran gemiden sağ kurtuldu, kaldığı otelde ölü bulundu!
KYK yurdunda korkunç olay: 18 yaşındaki öğrenci, banyoda asılı halde bulundu KYK yurdunda korkunç olay: 18 yaşındaki öğrenci, banyoda asılı halde bulundu