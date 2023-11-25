KYK yurdunda korkunç olay: 18 yaşındaki öğrenci, banyoda asılı halde bulundu

Edinilen bilgiye göre, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Bölümü 1. sınıf öğrencisi Elif Coşkun (18), kampüs içindeki kaldığı yurttaki banyoda bornoz ipiyle asılı halde bulundu.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri ve polis asılı bulunan Elif Coşkun'un olay yerinde öldüğünü tespit etti. Olay yerinde polis ve savcının incelemesinin ardından genç kızın cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayı haber alan yurtta kalan diğer öğrenciler büyük üzüntü yaşadı. Elif Coşkun'un Çorumlu olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.