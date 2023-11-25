'İntihar' iddiası sonrası cezaevine gitmişti: Dilan Polat'ın avukatından yeni açıklama

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutuklanarak cezaevine konmasının ardından peş peşe iddialar ortaya atıldı. Son olarak Dilan Polat'ın "intihar etmek istiyorum" dediği iddia edildi ve avukatı konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

'İntihar' iddiası sonrası cezaevine gitmişti: Dilan Polat'ın avukatından yeni açıklama

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, haklarında "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından soruşturma başlatılan Engin ve Dilan Polat çifti, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı.

Operasyon kapsamında toplam 24 şüpheli yakalanırken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 18 şüpheli Anadolu Adliyesine sevk edilmişti.

Dün akşam saatlerinde, Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Dilan Polat'ın Çorlu Cezaevi'nde tutuklu olan eşi Engin Polat’la telefon görüşmesi yaparak “intihar etmek istiyorum” dediği iddia edildi. Bu iddialar gündeme bomba gibi düşerken Dilan Polat'ın avukatları cezaevine koştu.

Dilan Polat'ın arkadaşı Canan Toprak ise 'İntihar' telefonunun yalan olduğunu cezaevine giden avukatların paylaşımlarını sosyal medya üzerinden paylaşarak duyurdu.

Dilan Polat'ın avukatı Osman Eryiğit'ten yeni bir açıklama daha geldi. Polat'ın avukatının açıklamasını da Engin Polat'ın kız kardeşi sosyal medya üzerinden paylaştı.

Dilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişmeDilan ve Engin Polat soruşturmasında yeni gelişmeGüncel

Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı arayıp 'intihar etmek istiyorum' dedi; asıl sebebi ortaya çıktıDilan Polat, eşi Engin Polat'ı arayıp 'intihar etmek istiyorum' dedi; asıl sebebi ortaya çıktıGüncel

BAKIN ŞİMDİ NE YAPIYORMUŞ

Ensonhaber'de yer alan habere göre Dilan Polat'ın avukatı şu ifadeleri kullandı; ''Müvekkilim Dilan Polat'ın yanından biraz önce çıktım. Çıkarken bana seslendi ve 'Osman yemin ederim bir suç işlemedim, neden buradayım diye soruyorum sürekli kendime, kendimi anlatamıyor olmak beni çok yoruyor. Allah'a sesleniyorum bilmeden bir hata mı yaptım, birisini mi üzdüm yarabbim diyorum, ben kimseyi bilerek üzmem' dedi.

Kendisine yargının kusursuz çalıştığını ve maddi gerçeğin ortaya çıkacağını ilettim. Karşımda çok daha ağır başlı bir Dilan vardı. Bugün, takipçilerinden gelen mektupları okuyarak vaktini geçirdiğini söyledi ve ayrıldık''

Etiketler
Dilan Polat Engin Polat
1 adet bile yiyince kış boyunca koruyor! Hasadı başladı, tonlarca ürün toplandı 1 adet bile yiyince kış boyunca koruyor! Hasadı başladı, tonlarca ürün toplandı
FOX TV'den ATV, SHOW TV, TRT1 ve Kanal D'yi sarsacak rapor! Veriler konuştu FOX TV'den ATV, SHOW TV, TRT1 ve Kanal D'yi sarsacak rapor! Veriler konuştu
Erdoğan 2 ülkeye büyükelçi atadı, TPAO yönetiminden 3 kişiyi görevden aldı Erdoğan 2 ülkeye büyükelçi atadı, TPAO yönetiminden 3 kişiyi görevden aldı
Cumhur İttifakı belediyelerinde usulsüzlük bitmiyor: Sayıştay raporları ortaya çıkardı Cumhur İttifakı belediyelerinde usulsüzlük bitmiyor: Sayıştay raporları ortaya çıkardı
ÇOK OKUNANLAR
İstanbul için kar alarmı: Sıcaklık 9 derece birden düşecek! İstanbul için kar alarmı: Sıcaklık 9 derece birden düşecek!
Kazada evlilikleri de yara aldı: Vuslat Doğan Sabancı eşi Ali Sabancı'yı affetmiyor! Kazada evlilikleri de yara aldı: Vuslat Doğan Sabancı eşi Ali Sabancı'yı affetmiyor!
Ankara için son dakika uyarısı: Fırtına ve sağanak geliyor Ankara için son dakika uyarısı: Fırtına ve sağanak geliyor
Karaya vuran gemiden sağ kurtuldu, kaldığı otelde ölü bulundu! Karaya vuran gemiden sağ kurtuldu, kaldığı otelde ölü bulundu!
KYK yurdunda korkunç olay: 18 yaşındaki öğrenci, banyoda asılı halde bulundu KYK yurdunda korkunç olay: 18 yaşındaki öğrenci, banyoda asılı halde bulundu