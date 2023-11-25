Erdoğan 2 ülkeye büyükelçi atadı, TPAO yönetiminden 3 kişiyi görevden aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Erdoğan 2 ülkeye büyükelçi atadı, TPAO yönetiminden 3 kişiyi görevden aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'nin yeni sayısında yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Can İncesu'yu Gabon Büyükelçisi, Küresel Konular Genel Müdür Yardımcısı Güçlü Cem Işık'ı Belarus Büyükelçisi olarak atadı.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu'ndan 3 isim görevden alındı. Genel Müdür Yardımcısı Ferruh Akalın, Edip Müyesseroğlu ve Mutlu Koç'un yönetim kurulu üyeliği görevine son veren Erdoğan; Ahmet Berat Çonkar, Bilal Yıldız, Arslan Narin ve Halim Çakmak'ı yönetim kurulu üyeliğine getirdi.

Samsun İl Kültür Müdürü Adnan İpekdal'ın Rize İl Kültür Müdürlüğü'ne atanması kararı iptal edildi ve İpekdal Samsun İl Kültür Müdürlüğü görevinden alındı. Çanakkale İl Kültür Müdürü Murat Yılmaz'ın da görevden alınmasına karar verildi.

10 İLİN TİCARET MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 kentin il ticaret müdürünü de görevden aldı. Görevden alınan isimler şöyle:

Adana İl Ticaret Müdürü Adnan Ekiz, Aksaray İl Ticaret Müdürü İsmail Sevim, Amasya İl Ticaret Müdürü Ahmet Akbay, Ardahan İl Ticaret Müdürü Tülay Şenel, Batman İl Ticaret Müdürü Şehmus Kalkan, Bayburt İl Ticaret Müdürü Erkan Zengin, Giresun İl Ticaret Müdürü Ali Yıldırım, Manisa İl Ticaret Müdürü Muharrem Özel, Sivas İl Ticaret Müdürü Selim Baş ve Tunceli İl Ticaret Müdürü Cevat Salman.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne İbrahim Yılmaz atandı.

2 İLE YENİ JANDARMA KOMUTANI ATANDI

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Akademisi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Kayseri İl Jandarma Komutanı; Adıyaman İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hikmet Uz, Adıyaman İl Jandarma Komutanı olarak görevlendirildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Ümit Ekinci görevden alındı, yerine Murat Gül atandı.

Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişliğine; Hasan Davulcu Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine Abdurrahman Köse atandı. Burak Aykan da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.

Gençlik örgütleri İzmir'de gözaltı ve tutuklamalara karşı yürüdü Gençlik örgütleri İzmir'de gözaltı ve tutuklamalara karşı yürüdü
Canan Karatay'da herkese önermişti! Sabah aç karnına tüketildiğinde... Canan Karatay'da herkese önermişti! Sabah aç karnına tüketildiğinde...
Toyota yok artık dedirtti! Otomobil almak isteyenlere indirimli Corolla fırsatı Toyota yok artık dedirtti! Otomobil almak isteyenlere indirimli Corolla fırsatı
Türkiye Petrolleri'nden hisse açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmıyor Türkiye Petrolleri'nden hisse açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmıyor
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye Petrolleri'nden hisse açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmıyor Türkiye Petrolleri'nden hisse açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmıyor
İslam Memiş'ten elinde doları olanlara son çağrı: 'Çok geç olmadan bir kez daha düşünün' İslam Memiş'ten elinde doları olanlara son çağrı: 'Çok geç olmadan bir kez daha düşünün'
Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı arayıp 'intihar etmek istiyorum' dedi; asıl sebebi ortaya çıktı Dilan Polat, eşi Engin Polat'ı arayıp 'intihar etmek istiyorum' dedi; asıl sebebi ortaya çıktı
Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor Netflix Türkiye'nin aralık ayı programı belli oldu: Merakla beklenen dizi yeni sezonuyla geliyor
'Fatih Terim Fonu' vurgunu: Galatasaraylı futbolcu, parasını almak için Seçil Erzan'ı dövdü! 'Fatih Terim Fonu' vurgunu: Galatasaraylı futbolcu, parasını almak için Seçil Erzan'ı dövdü!