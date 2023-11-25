Türkiye Petrolleri'nden hisse açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Türkiye Petrolleri Dağıtım A.Ş., şirket hisselerinin satışı için görüşmeler yürütüldüğü haberlerinin doğru olmadığını açıkladı.

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Türkiye Petrolleri'nden hisse açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Türkiye Petrolleri, şirket hisselerinin satışı için görüşmeler yapıldığına dair iddiaları yalanladı.

Şirket hisselerinin tamamının Zülfikarlar Holding'e ait olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın mecralarında yayınlanan haberlerde, şirketimizin hisse satışı konusunda görüşmeler yaptığına ve bu görüşmelerde nihai karar aşamasına gelindiğine ilişkin birtakım asılsız bilgi ve iddiaların yer aldığı görülmüştür. Şirketimizin doğrudan adının geçmesi nedeniyle bu açıklamanın yapılması zorunluluğu doğmuştur. Öncelikle bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını tüm kamuoyunun bilgisine sunmak isteriz. Faaliyetlerine yüzde 100 Zülfikarlar Holding iştiraki olarak devam eden TP Petrol Dağıtım AŞ, her zaman müşterilerine en iyi hizmet ve ürünleri sunmaya odaklanmaktadır. Kamuoyundan, sadece şirketimizden yapılacak açıklamalara itibar edilmesini önemle rica ederiz."

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