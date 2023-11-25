Cumhur İttifakı belediyelerinde usulsüzlük bitmiyor: Sayıştay raporları ortaya çıkardı

Sayıştay, 2022’ye ilişkin raporlarında AKP ve MHP’li belediyelerin usulsüzlüklerini sıraladı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre MHP’li Kastamonu Belediyesi’nin raporunda tespit edilen usulsüzlüklerden bazıları şunlar:

Belediyenin bazı mal ve hizmet alımlarını Kamu İhale Yasası’na aykırı olarak, “aynı tedarikçiden kısımlara bölerek doğrudan teminle yaptığı”,

Elektrik enerjisini, ihale yoluna başvurmaksızın doğrudan sözleşme yaparak tedarik ettiği,

Beş adet taşınmazını mevzuata aykırı olarak dernek ve vakıflara tahsis ettiği,

128 adet taşınmazın sözleşmesine ilişkin kira ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği,

Belediye başkanının, belediye meclis üyesi olmayan ve işçi kadrosunda bulunan bir kişiyi belediye başkan yardımcısı vekili olarak görevlendirdiği tespit edildi.

‘İŞÇİ HAKKI GASP EDİLMİŞ’

Sayıştay, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Personel A.Ş’nin 2022 yılı içinde çalışanlarına yıllık izinlerini kullandırmadığını ve SGK primlerini ödemediğini belirtti.

Belediyeye bağlı olan Personel AŞ’nin mali tablosunda “ödenecek sosyal güvenlik kesintileri” 199 milyon 364 bin 79 TL borç olarak kaydedilmiş olarak görüldü. Bilançoda “vadesi geçmiş, ertelenmiş taksitlendirilmiş vergi” kalemi de 853 bin 549 TL olarak yer aldı.

Öte yandan raporda “Yapılan incelemelerde 108 işçinin 100 günün üzerinde izninin olduğu, bu kişilerin toplamda 12 bin 849 gün birikmiş izni olduğu görülmüştür” dendi. CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, “Çalışanların haklarını, emeklilerin haklarını gasp etmek AKP anlayışı” tepkisini gösterdi.